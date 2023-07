Na pogodę w Polsce wpływać będzie rozległy ośrodek niżowy nazwany imieniem Ronson. W związku z jego pojawieniem się, na środę 12 lipca synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w 13 województwach.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Żółte ostrzeżenia i prognoza IMGW na środę 12 lipca. Gdzie będzie burza?

Najwcześniej, bo od godziny 8 rano, wydano alerty przed burzami dla województwa pomorskiego, wielkopolskiego i wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia mają być aktywne do godziny 16.



Natomiast w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim oraz w zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego i wschodnich powiatach woj. dolnośląskiego żółte alerty mają trwać od godziny 11 do 22.

W zachodnich regionach ma spaść do 15-25 mm deszczu. W centrum, na wschodzie i południu Polski opady te mają być już wyższe i wynieść od 20 do 30 mm. We wszystkich regionach spodziewane są porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się także grad.

Farmaceutka odmówiła sprzedaży EllaOne. Sąd umorzył postępowanie

Superkomórki burzowe mają mieć dużą aktywność elektryczną. Lokalnie wytworzą się też struktury wielokomórkowe

Z kolei z prognozy udostępnionej przez serwis fanipogody.pl wynika, że warunki te mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne. Nad Polską mogą bowiem wytworzyć się superkomórki burzowe o dużej aktywności elektrycznej, które lokalnie mogą mieć bardzo gwałtowny charakter. Nie da się też wykluczyć, że regionalnie utworzą się struktury wielokomórkowe z wbudowanymi liniami szkwału. Szczyt aktywności burzowej przypadnie na godziny popołudniowe.

Portal ostrzega przed lokalnymi podtopieniami i zalaniami, które dotkną przede wszystkim obszary zurbanizowane. Grad może osiągnąć średnicę od dwóch do nawet pięciu centymetrów, prowadząc do dużych szkód. W trakcie burz wiatr może wiać w porywach do 80-90 kilometrów na godzinę. "Istnieje niskie ryzyko lokalnej mezocyklonalnej trąby powietrznej, czemu sprzyjać może w godzinach późno popołudniowych i wieczornych obniżający się poziom kondensacji, wilgotna dolna troposfera i nasilające się pionowe uskoki wiatru w warstwie 0-1 km w niektórych regionach naszego kraju" - czytamy na fanipogody.pl.

Pożar zabytkowego pałacu Czartoryskich w Konarzewie. Poważne straty

Burze mają zanikać w nocy ze środy na czwartek. Najdłużej utrzymają się na wschodzie kraju. Większość komórek burzowych będzie przesuwała się z zachodu na wschód, jednak występowanie mezocyklonów może lokalnie odwrócić to zjawisko, za sprawą rotujących prądów wstępujących.