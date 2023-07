Pożar zabytkowego pałacu Czartoryskich w Konarzewie. Poważne straty. "Woda przelała się schodami"

Zgłoszenie o pożarze poddasza wpłynęło do straży we wtorek przed godz. 19. W akcji wzięło udział ponad 30 zastępów, łącznie ok. 100 strażaków. Po kilku godzinach ogień udało się opanować. Jak informuje TVN24, dach budynku spłonął doszczętnie, a część więźby dachowej wraz z lukarną zapadła się do wnętrza pałacu.

Pożar w pałacu w Konarzewie

- Widać, że woda już przeciekła przez pierwsze piętro, dochodzi już do parteru, przelewa się schodami. Przechodzi przez zabytkowe polichromie z końca XVII i początku XVIII w. Myślę, że będą poważne straty, jeśli chodzi o dobra kultury materialnej - komentował we wtorek wieczorem w TVN24 powiatowy konserwator zabytków Wiesław Biegański. Strażacy wynosili niektóre elementy, które można było uratować.

Straż pożarna przekazała, że pałac jest rodzinną rezydencją, która miała być wykorzystywana docelowo w celach mieszkalnych. "Budowa rozpoczęta została z pewnością przed 1690 r., a prace trwały do ostatnich lat XVII w. (zdobienie wnętrz nawet do pierwszych lat XVIII w.)" - czytamy na stronie regionwielkopolska.pl. Portal epoznan.pl informuje, że przed dziesięcioma laty budynek został zwrócony spadkobiercom z rodziny Czartoryskich.

