W ubiegły wtorek 4 lipca w jednej z dyspozytorni rozległ się niecodzienny telefon. Niecodzienny, bo po drugiej stronie słuchawki znajdowała się 5-letnia Lena z powiatu mrągowskiego, która zaalarmowała służby o stanie zdrowia swojej matki. - Dzień dobry pani, bo moja mama ma malutkie dziecko i leży tutaj w łazience. Pani przyjedzie? - zapytała pięcioletnia Lena dyspozytorkę numeru 112. Dziewczynka znała adres, pod którym mieszka wraz z rodziną. "Podała również swoje dane, co pozwoliło na szybkie skierowanie odpowiedniej pomocy" - podały służby. Policjanci po przybyciu na miejsce zastali nieprzytomną kobietę leżącą na podłodze w łazience. Świadomość odzyskała dopiero po pomocy udzielonej przez ratowników medycznych.

Pięciolatka zadzwoniła pod 112, alarmując o stanie zdrowia swojej mamy. "Mała Wielka Bohaterka"

We wtorek 11 lipca mrągowscy policjanci poinformowali, że Lena wraz z mamą i bratem Tymonem odwiedzili komendę na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie insp. Andrzeja Parniewicza. - Jednym z marzeń Lenki było przejechanie się radiowozem, więc najpierw policjanci pojechali po nią i jej mamę, a potem odwieźli je do domu - przekazała mł. asp. Paulina Karo z mrągowskiej policji, cytowana przez RMF FM.

"Dziewczynka miała okazję zajrzeć we wszystkie kąty mrągowskiej komendy, poznać pracujących tu policjantów oraz obejrzeć sprzęt wykorzystywany do codziennych służb. Na sali odpraw Lenka mogła poczuć się zupełnie jak w kinie, w który wyświetlany jest film dla tylko jednego widza. A wszystko po to, aby Mała Wielka Bohaterka poczuła się tego dnia wyjątkowo" - przekazali policjanci. Wójt gminy Piotr Piercewicz przekazał 5-latce prezenty od samorządu i bon do sklepu z zabawkami.

Komendant Andrzej Parniewicz oraz wójt gminy Mrągowo Piotr Piercewicz złożyli mamie Lenki gratulacje. Dziewczynka z kolei otrzymała prezenty, które "będą przypominać jej o wizycie w mrągowskiej komendzie". "Postawa mamy, która nauczyła córkę tak trudnej umiejętności wzywania pomocy zasługuje na ogromne wyrazy uznania, a zachowanie Lenki może być podawane jako wzór do naśladowania" - kwitują funkcjonariusze.

- Córka mówiła, że to ja wybrałam numer telefonu 112, czego ja w ogóle nie pamiętam. Lenka ma swój telefon, ale połączenie na 112 było wykonane z mojego aparatu. Odzyskiwałam przytomność, próbowałam się podnieść, ale nie miałam w ogóle sił. Potem zobaczyłam ratowników nad sobą, którzy udzielali mi pomocy - powiedziała po spotkaniu matka Leny, którą cytuje RMF FM. Jak wyjaśniła, powodem jej zasłabnięcia było przemęczenie i odwodnienie.

