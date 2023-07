Członkowie Rady Programowej TVP - Krzysztof Luft, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Joanna Scheuring-Wielgus i Janusz Daszczyński - złożyli skargę do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Macieja Świrskiego. Chodzi o działalność publicznej telewizji, a dokładnie aktora-amatora, który wystąpił w materiale wyemitowanym w "Wiadomościach" jako "przypadkowy przechodzień".

"Przypadkowy przechodzień" w TVP. Wystąpił w "Magii Nagości", a także w "Wiadomościach"

Pod siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) przy placu Powstańców Warszawy od ponad trzech lat spotykają się aktywiści, którzy protestują przeciwko rządowym mediom i propagandzie. Na ten temat 3 lipca został wyemitowany w "Wiadomościach" materiał zapowiedziany jako "Uliczny jazgot na zamówienie?". Jego autor Adrian Borecki przeprowadzał sondę wśród demonstrantów. Zderzył się jednak z ich niechęcią. Niestrudzony w końcu zaangażował przechodniów. - Zażenowany pikietą mężczyzna sam do nas podchodzi - mówił reporter. - Krzyczą o coś, co w ogóle nie ma sensu i racji bytu - komentował "przeciwnik pikiet zakłócających spokój w centrum stolicy". - Mamy tu i policję, która musi być opłacona na coś takiego - dodał.

Jako jedyny skrytykował protesty pod TVP w "Wiadomościach". Media: To aktor

"Zażenowanym mężczyzną" okazał się Krzysztof Rydzelewski, który jest już znany szerszej publiczności. Wystąpił w takich programach jak: "Mam talent", "Must be the music. Tylko muzyka", "Szansa na sukces" czy "Magia nagości". Co więcej, w "Dzień dobry TVN" został przedstawiony jako menedżer Sławy Przybylskiej. "Jestem aktorem. To było zlecenie agencyjne. Miałem przejść i tyle" - skomentował w rozmowie z Plotkiem swoje najnowsze wystąpienie w materiale Adriana Boreckiego. Parę dni później Rydzelewski zmienił jednak zdanie. "Nigdy nie pracowałem dla Telewizji Polskiej" - napisał w swoich mediach społecznościowych. Jak stwierdził, cała sytuacja była "przypadkiem". Aktor-amator miał zobaczyć tłum ludzi i zapytać, "o co chodzi". "Wtedy podszedł dziennikarz TVP i zapytał, czy chce się wypowiedzieć. Nie jestem żadnym wynajętym aktorem, wszystkie brednie, jakie są na mój temat powielane to bzdura" - czytamy w oświadczeniu.

Rada Programowa TVP złożyła skargę do KRRiT. To nie była pierwsza inscenizacja

Na nic się zdały tłumaczenia Krzysztofa Rydzelewskiego. Członkowie Rady Programowej w skardze do KRRiT wskazali, że autorzy audycji informacyjnych w TVP już wielokrotnie "'inscenizowali' sytuacje, które następnie relacjonowane były jako prawdziwe zdarzenia".

"Zarzucamy nadawcy działanie sprzeczne ze wskazanymi w ustawie o Radiofonii i Telewizji zadaniami medium publicznego, jakim jest TVP S.A., (...) tj. powinności rzetelnego ukazywania wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, a także sprzeczne z art. 21 ust 1, zobowiązującym media publiczne do zachowania 'bezstronności i wysokiej jakości'" - czytamy. "Zarzucamy również naruszenie art. 18 ust 1, który zakazuje emitowania treści dyskryminujących ze względu na 'przekonania, poglądy polityczne i wszelkie inne poglądy" - napisali autorzy. Jak podkreślili, manifestacje przed gmachem TVP "zostały przedstawione jako działanie na zamówienie polityków, przez nich opłacane oraz wzbudzające oburzenie okolicznych mieszkańców. Na opłacanie demonstrantów nie przedstawiono w materiale żadnego dowodu, za to posłużono się wypowiedzią przechodnia, który 'zażenowany pikietą, sam podszedł'". Warto podkreślić, że materiał Adriana Boreckiego wciąż można obejrzeć na stronach internetowych "Wiadomości".