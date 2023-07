Pan Artur, ojciec skatowanego 8-letniego Kamila z Częstochowy, został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dwójką chłopców podczas rozwodu z ich matką Magdaleną B. w 2016 roku. Od 5 kwietnia 2023 roku w związku ze znęcaniem się nad Kamilem oraz późniejszą jego śmiercią kobieta przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła jej zarzut pomocnictwa w zabójstwie. Młodszy syn pary, Fabian, trafił do placówki opiekuńczej. Jego ojciec od lutego br. stara się o przywrócenie mu prawa do opieki nad dzieckiem.

Ojciec Kamila z Częstochowy walczy w sądzie o drugiego syna

W rozmowie z dziennikiem "Fakt", do której doszło tuż przed jedną z rozpraw sądowych, pan Artur przyznał, że nie podda się w walce o drugiego z synów. - Liczę na to, że sąd mi przywróci te prawa. Nie zdążyłem uratować mojego syna Kamilka, ale jestem dobrym ojcem - powiedział dziennikarzom. Mężczyzna poinformował, że jego młodszy syn przebywa w ośrodku, w którym jako ojciec może odwiedzać go wyłącznie w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu. - On płacze i tęskni za mną, chcę go mieć przy sobie, chcę go widywać częściej i mieszkać z nim w moim domu - przyznał pan Artur. Jak dodał, ma nadzieję na przychylny mu wyrok sądu - Będę się modlić do Boga, żeby tak było - zadeklarował.

Siostra Kamila z Częstochowy była maltretowana przez ojczyma

Sąd odebrał prawa rodzicielskie matce i ojczymowi zmarłego Kamila

W piątek 7 lipca w Sądzie Rodzinnym w Częstochowie zapadła decyzja o odebraniu Magdalenie B. oraz Dawidowi B. praw rodzicielskich do rodzeństwa zmarłego Kamila. Dwoje najmłodszych dzieci przebywa obecnie w pieczy zastępczej, a pozostała trójka trafiła do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach postanowienia częściowego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej Dawida B. nad dwójką dzieci, dla których jest ojcem. Pozbawił władzy rodzicielskiej Magdalenę B. nad piątką dzieci. I umorzył postępowanie w sprawie Kamila, ponieważ on zmarł. Orzekł w trybie zabezpieczenia o kontaktach Artura T. z jego synem Fabianem, może się z nim spotykać w określony sposób w pierwszy i trzeci weekend miesiąca, oraz drugi i czwarty, przez 2 godziny

- poinformował sędzia częstochowskiego sądu cytowany przez telewizję TVN24. Sprawa o przywrócenie władzy rodzicielskiej panu Arturowi stanowi osobne postępowanie.