Komorowski skomentował przemówienie Kaczyńskiego na Jasnej Górze. Mówił o diable i ogonie

W niedzielę 9 lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił podczas 32. Pielgrzymki Radia Maryja, która co roku odbywa się na Jasnej Górze. W trakcie wystąpienia wicepremier apelował do zgromadzonych o pomoc w kampanii i tłumne uczestnictwo w wyborach. Do wystąpienia polityka odniósł się m.in. Bronisław Komorowski w programie "Onet Opinie".

Bronisław Komorowski o wystąpieniu Kaczyńskiego na Jasnej Górze

- Trudno podejrzewać Jarosława Kaczyńskiego, że występuje w innej roli niż prezes stronnictwa politycznego. To jest rzecz niepokojąca z punktu widzenia i oceny Jarosława Kaczyńskiego, ale i Kościoła - stwierdził Bronisław Komorowski w rozmowie z Renatą Grochal. Polityk podkreślił, że jego zdaniem Jasna Góra już od dłuższego czasu stanowi miejsce, "do którego świadomie wpuszcza się partyjniactwo".

Jak Jarosław Kaczyński występuje w roli obrońcy demokracji i praworządności, to mi się narzuca jednak takie proste sformułowanie, często obecne w polskiej tradycji: 'Ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni'

- skwitował Komorowski. Były prezydent przyznał, że zezwolenie hierarchów kościelnych na obecność polityki w świętych miejscach jest "smutna", podobnie jak fakt, że wielu osobom "się to podoba".

Kaczyński na Jasnej Górze nakłaniał do udziału w wyborach

W trakcie niedzielnego przemówienia na Jasnej Górze Jarosław Kaczyński stwierdził m.in., że "nie można oddać władzy tym", którzy "zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności, zniszczenie wszelki zasad, które przeszkadzałyby w realizacji ich planów". - Na to nie możemy się zgodzić, musimy być zdecydowani w naszym działaniu, we wsparciu ruchu obrony wyborów - zaznaczył wicepremier.

Kaczyński nakłaniał zgromadzonych w Częstochowie, aby ci zaapelowali "o każdego człowieka, każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do podstawowej, elementarnej naszej racji, to będzie wielka zdobycz". - Tu nie można ustawać, nie można się zniechęcać - zaznaczył prezes partii rządzącej. Zdaniem polityków opozycji Jarosław Kaczyński zwrócił się o pomoc do Kościoła i jego wiernych, ponieważ ma świadomość, że PiS może przegrać jesienne wybory. Mówił o tym m.in. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, na zorganizowanej w Sejmie konferencji.