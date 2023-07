Afrykański upał zabarwi Polskę na pomarańczowo. Nawet 37 st., alerty obejmą cały kraj

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu najbliższych dni należy spodziewać się wysokiej temperatury oraz burz z gradem, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Niebezpieczne warunki atmosferyczne skłoniły synoptyków do wydania prognozy zagrożeń. W środę dla wielu województw mają zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. Z kolei już w sobotę pomarańczowe alerty ostrzegające przed upałami swoim zasięgiem mają objąć całą Polskę. Pod koniec tygodnia termometry mogą wskazywać nawet 35 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW. Gdzie może niebezpiecznie zagrzmieć?

Wtorkowa aura nie będzie stanowić zagrożenia. W całym kraju będzie pogodnie. Przelotne opady mogą pojawić się jedynie na Mazurach, Podlasiu i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 20-23 st. C na północy i północnym wschodzie do około 29 st. C w centrum. Od środy 12 lipca ponownie może zrobić się gorąco. W związku z możliwością wystąpienia niebezpiecznych burz z gradem IMGW wydało prognozę zagrożeń, zgodnie z którą tego dnia alerty pierwszego stopnia mogą zostać ogłoszone w województwach:

zachodniopomorskim (we wschodnich powiatach);

(we wschodnich powiatach); kujawsko-pomorskim ;

; warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich);

(w powiatach zachodnich); mazowieckim (w niemal całym województwie poza wschodnimi powiatami);

(w niemal całym województwie poza wschodnimi powiatami); łódzkim ;

; wielkopolskim (w niemal całym województwie poza zachodnimi powiatami);

(w niemal całym województwie poza zachodnimi powiatami); dolnośląskim (poza powiatami północno-zachodnimi);

(poza powiatami północno-zachodnimi); opolskim ;

; śląskim ;

; małopolskim ;

; świętokrzyskim.

W czwartek, mimo że na ogół w kraju powinno być pogodnie, w niektórych regionach może ponownie zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

W piątek burze mają ustąpić. Synoptycy nie przewidują na ten dzień żadnych ostrzeżeń. W sobotę jednak ponownie zrobi się niebezpiecznie. Do Polski dotrze wyjątkowo ciepła masa afrykańskiego powietrza zwrotnikowego, która w całym kraju zagwarantuje upał. Zdaniem ekspertów będzie to najgorętszy dzień od początku lata. Temperatura maksymalna może wtedy sięgnąć nawet 37 st. C. W związku z dużym zagrożeniem związanym z wysoką temperaturą prognozuje się pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego kraju.

Jak radzić sobie z wysoką temperaturą?

W czasie niebezpiecznych upałów zalecane jest ograniczenie w jak największym stopniu przebywania na otwartym terenie w bezpośredniej ekspozycji na słońce. Jeżeli zmuszeni jesteśmy w trakcie takiej pogody przebywać na zewnątrz, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie skóry filtrami przeciwsłonecznymi oraz głowy nakryciami. Dodatkowo istotne jest spożywanie dużej ilości płynów, głównie wody. Eksperci stanowczo odradzają w czasie wysokiej temperatury picie alkoholu, który może dodatkowo odwodnić organizm.