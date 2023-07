We wtorek 11 lipca przed południem w niektórych regionach Niemiec temperatura ma sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Chociaż w Polsce temperatura nie jest jeszcze tak wysoka, to gorące powietrze z zachodu ma napłynąć także do naszego kraju. Według niemieckich meteorologów rośnie w zw. z tą sytuacją ryzyko pojawienia się burz i wichur, które będą zagrażać Niemcom i Europie Środkowej co najmniej do niedzieli 16 lipca.

Pogoda dla Polski na 11 i 12 lipca. Nadciągnie upał i strefa burz. Spodziewane są ulewy, grad i silny wiatr

Jak jednak czytamy na stronie fanipogody.pl, we wtorek 11 lipca Polska znajdzie się w zasięgu ośrodka niżowego, który przyniesie opady deszczu. Miejscami utworzą się także komórki burzowe. Największe prawdopodobieństwo tych zjawisk będzie w południowo-wschodniej części naszego kraju.

Sytuacja stanie się bardziej dynamiczna w nocy z wtorku na środę. Wówczas od Niemiec zacznie nadciągać masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. 12 lipca w pierwszej części dnia w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim należy spodziewać się burz. Niewykluczone jest też powstanie układu MCS - mezoskalowego układu konwekcyjnego, czyli silnego frontu burzowego.

W takiej sytuacji spadnie do 30, a miejscami nawet 50 mm deszczu. Lokalnie możliwy jest też grad, którego średnica może zbliżyć się do czterech-pięciu centymetrów. Należy też spodziewać się porywów wiatru dochodzących do 80-90 kilometrów na godzinę. Strefa burz będzie stopniowo przesuwać się na wschód lub północny wschód i utrzyma się do godzin popołudniowych. Wieczorem meteorolodzy przewidują, że dojdzie do powstania kolejnej strefy burzowej.

Jak zaznaczają synoptycy, ze względu na dynamiczną sytuację pogodową należy spodziewać się korekty prognoz, zwłaszcza dotyczących skali i obszaru burz. W najbliższych dniach warto więc śledzić komunikaty pogodowe.