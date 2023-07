Rydzyk na przyjęciu w ambasadzie Izraela. "Haaretz" nie dowierza i wytyka: "Antysemicki ksiądz"

Zobacz wideo Co wpływa na ceny paliw? Czy jest szansa na obniżki? Pytamy Urszulę Cieślak

"Jego rozgłośnia oskarżyła Żydów o Holocaust" - rozpoczyna się tekst zatytułowany "Antysemicki ksiądz na izraelskim święcie niepodległości w Polsce" w dzienniku "Haaretz". W ostatnich dniach czerwca w ambasadzie Izraela w Warszawie zorganizowano przyjęcie z okazji 75. rocznicy ustanowienia państwa. 30 czerwca placówka opublikowała zdjęcia z uroczystości, na których co prawda zabrakło Tadeusz Rydzyka, ale za to widać innego gościa - ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. "Z okazji Dnia Niepodległości Izraela gościliśmy wielu wspaniałych przyjaciół, z którymi na co dzień pracujemy na rzecz relacji izraelsko-polskich. Dziękujemy za wspólne świętowanie" - czytamy we wpisie ambasady.

Rydzyk na przyjęciu w ambasadzie Izraela. "Haaretz" wytyka antysemityzm szefa Radia Maryja

Do zdjęć, na których widać redemptorystę, dotarła "Rzeczpospolita". Obecność Tadeusza Rydzyka w ambasadzie Izraela wywołała krytykę już w czasie przyjęcia - czytamy w artykule na ten temat. Dziennik wysłał do dyplomatów pytanie, dlaczego ojciec dyrektor został zaproszony na przyjęcie? Odpowiedzi jednak redakcja nie otrzymała. Komentarz do obchodów w Warszawie dostali natomiast dziennikarze "Haaretza". Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych w ogólnych słowach pochwaliło organizację imprezy, ale przemilczało listę gości i obecność redemptorysty. Z kolei polska ambasada w Tel Awiwie odpisała, że "nie była w żaden sposób zaangażowana w to wydarzenie" i nie konsultowano się z nią w sprawie listy gości przyjęcia.

Kontrowersyjny ksiądz rzymskokatolicki znany ze swoich antysemickich poglądów uczestniczył w oficjalnym przyjęciu z okazji Dnia Niepodległości Izraela w Warszawie w zeszłym miesiącu, gdzie spotkał się z izraelskimi dyplomatami, polskimi urzędnikami państwowymi i przedstawicielami lokalnej społeczności żydowskiej. Ksiądz Tadeusz Rydzyk, który prowadzi katolicką stację radiową Maryja, był wielokrotnie oskarżany o promowanie antysemityzmu na przestrzeni lat, a raport Departamentu Stanu USA z 2008 roku opisał to medium jako 'jedno z najbardziej rażąco antysemickich mediów w Europie'

- podkreśla izraelski dziennik. Naczelny rabin Michael Schudrich, który również uczestniczył w wydarzeniu w Warszawie, podkreślił, że "ani społeczność żydowska w Polsce, ani żaden z rabinów w Polsce nie ma żadnego kontaktu z Rydzykiem". "Rzeczpospolita" przypomniała o spotkaniach, które prowadziła z Rydzykiem ambasadorka Izraela Anna Azari w 2016 roku. Nie przełożyło się to na całkowite usunięcie treści antysemickich w Radiu Maryja Przykład? Rok 2021, gość telewizji Trwam: "Skoordynowana polityka historyczna - niemiecka i żydowska - doprowadziła do uogólnień i do fałszowania historii". Rok 2018, Radio Maryja, gość mówi o "haniebnym udziale Żydów w zagładzie własnego narodu" - wylicza "Haaretz".

