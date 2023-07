Zabił matkę, jej ciało rozczłonkował i wrzucił do Wisły. Jest wyrok ws. Karla P.

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie skazał Karla P. na 25 lat pozbawienia wolności. O prawo do warunkowego zwolnienia mężczyzna będzie mógł ubiegać się dopiero po 20 latach więzienia - podaje TVN Warszawa. W czasie ogłaszania wyroku oskarżony był na sali.

Śmierć Gretchen P. Syn kobiety usłyszał wyrok

Karl P. wraz z matką Gretchen P. w 2016 roku zamieszkali na Żoliborzu. Pod koniec marca 2020 roku kobieta przestała kontaktować się ze znajomymi. W jej mediach społecznościowych pojawiały się wciąż wpisy, jednak różniły się od wcześniejszych. 4 kwietnia na Facebooku pojawił się post, który informował, że Gretchen P. przebywa w Stanach Zjednoczonych. Z ustaleń śledczych wynika jednak, że w tym czasie kobieta już nie żyła. Karl P. udusił ją poduszką w nocy z 31 marca na 1 kwietnia.

Następnie dokonał zakupu narzędzi - piły ręcznej, taśmy naprawczej, folii malarskich oraz metalowej siatki ogrodzeniowej. Podejrzany rozczłonkował ciało swojej matki w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Następnie jego części owinął siatką ogrodzeniową. Rozczłonkowane ciało matki podejrzany zrzucił z mostu do Wisły w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego

- przekazała prokuratura. Po morderstwie Karl P. korzystał z kart płatniczych i rachunków bankowych matki. W październiku 2020 roku opuścił Polskę i wyjechał do USA. Tam miał zwierzyć się osobie z rodziny, że zabił matkę. 21 maja 2021 roku mężczyzna został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych. Tamtejsze służby przekazały go do dyspozycji polskich organów ścigania. Ciała kobiety szukało też FBI. - Jeśli dostanę ofertę do negocjacji co do przyznania się, mogę się przyznać - mówił Karl P., pytany przez sąd o to, czy zamordował matkę.

