W tym roku czeka nas wyjątkowo długie lato. W okresie od sierpnia do października średnia temperatura powietrza powinna znajdować się powyżej normy - oceniło IMGW w nowej prognozie długoterminowej.

Nowa prognoza IMGW. Średnia temperatura powyżej normy aż do października

W sierpniu na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy. Miesięczna suma opadów będzie z kolei mieścić się w normie. Najcieplej ma być w Poznaniu - tam średnia temperatura wskazuje od 18,4 stopni Celsjusza do 19,6. Czekają nas także dni, gdzie termometry wskażą powyżej 30 stopni.

We wrześniu średnia miesięczna temperatura powietrza także powinna kształtować się powyżej normy. "Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się w zakresie normy, na północnym wschodzie suma możliwa powyżej normy" - zauważa IMGW, szczególnie w okolicach Olsztyna, Suwałk i Białegostoku. W pierwszej połowie miesiąca termometry mogą wskazać nawet ponad 25 stopni Celsjusza.

Październik ma być ostatnim miesiącem, kiedy średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Miesięczna suma opadów powinna zawierać się w normie. Najcieplej ma być we Wrocławiu - tam średnia temperatura powinna mieścić się w przedziale między 8,7 a 10,8 stopni Celsjusza. Dopiero w listopadzie zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie kształtować się w zakresie normy. Mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Prognoza długoterminowa. Powyżej normy i poniżej normy - co to oznacza?

Co oznacza "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"? IMGW zauważa, że "podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie 'poniżej normy', 10 środkowych 'w normie', a 10 najwyższych 'powyżej normy'". Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu - zwraca uwagę instytut.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

