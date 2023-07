Andrzej Duda przed wylotem na szczyt NATO w Wilnie: Moment, na który czekaliśmy od miesięcy

Zobacz wideo Co wpływa na ceny paliw? Czy jest szansa na obniżki? Pytamy Urszulę Cieślak

- Teraz następuje ten moment, na który czekaliśmy, można powiedzieć, od miesięcy i do którego przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Polecimy do Wilna, aby jutro rozpocząć szczyt NATO, bardzo ważny, drugi szczyt NATO w czasie toczącej się wojny w Ukrainie - powiedział prezydent przed wylotem do Wilna. Dodał, że ma nadzieję, iż szczyt "będzie decyzyjny w wielu punktach". Podkreślił, że wszystkie omawiane kwestie są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. - Poczynając od kwestii wzmocnienia obecności NATO-wskiej na wschodniej flance Sojuszu i przekształcenia batalionowych grup bojowych w brygadowe grupy bojowe. Decyzja w tej sprawie została podjęta w Madrycie, ale w tej chwili jest realizowana. Mamy nadzieję, że zostanie to ostatecznie potwierdzone wykonawczo na szczycie w Wilnie. Poza tym tworzymy ogólne wzmocnienie na wypadek jakiegokolwiek poważnego zagrożenia dla wschodniej flanki" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że powstanie Rada NATO-Ukraina. Podkreślił, że Polska jest orędownikiem przyjęcia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. - Chcemy, żeby Ukraina otrzymała najwięcej gwarancji, a przede wszystkim, by otrzymała jasne światło w tunelu, jak mówi prezydent Wołodymy Zełenski - a mianowicie klarowną perspektywę wstąpienia do NATO. Żeby to nie było tylko ogólne powiedzenie: tak, drzwi do NATO są dla Ukrainy otwarte, bo generalnie jesteśmy zwolennikiem polityki otwartych drzwi i mamy nadzieję, że kolejne państwa będą mogły do NATO wstępować. Ale Ukraina potrzebuje dzisiaj jasnego sygnału proceduralnego od NATO, że rzeczywiście zaczyna się do NATO zbliżać - podkreślił Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że na razie nie ma decyzji, by formalnie zaprosić Ukrainę do NATO. Wyraził nadzieję, że w postanowieniach szczytu znajdą się konkluzje proponujące jesienną ocenę przygotowania Ukrainy do wstąpienia do Sojuszu. - To istotna czynność, jeszcze nie tak bliska wstąpieniu jak zaproszenie do NATO, ale właśnie to już jest ta ścieżka do NATO. Gdyby taka decyzja zapadła, byłaby to na pewno dla Ukrainy decyzja bardzo ważna, taka propozycja pojawiła się z naszej strony ostatnio. Jest ta propozycja w grze, mamy nadzieję, że zostanie ona przyjęta - zwrócił uwagę prezydent.

Konieczność zwiększenia wydatków na obronność

Prezydent Andrzej Duda poinformował również, że na szczycie NATO Polska będzie mówiła o konieczności poniesienia przez państwa Sojuszu wydatków na obronność. Stwierdził, że w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę przeznaczanie na ten cel dwóch procent PKB to absolutne minimum. - Wydajemy w tej chwili na obronność znacznie więcej, jesteśmy rzeczywiście pod tym względem w awangardzie NATO. Rozumiemy, co to znaczy, bo mamy rosyjską agresję za naszą granicą na Ukrainie. I wiemy, co to znaczy rosyjski imperializm, i jak on się w ostatnich latach przejawił w sposób straszliwy. Wystarczy spojrzeć na Buczę, na Borodziankę i wszyscy doskonale widzą, co to znaczy rosyjska zbrodnia i do czego zdolna jest rosyjska armia. W związku z powyższym nie mamy wątpliwości, że musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Będziemy chcieli, żeby takie decyzje podjęli u siebie również sojusznicy - podkreślił Andrzej Duda. Z prognoz NATO wynika, że nasze państwo wyda w tym roku najwięcej pieniędzy na zbrojenia spośród wszystkich krajów Paktu - niemal cztery procent swojego PKB.

Dyskusja o Białorusi

Prezydent zapowiedział też, że na szczycie NATO jednym z ważnych tematów będzie kwestia Białorusi. Zaznaczył, że ten temat jest szczególnie istotny dla Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. - Mam nadzieję, że będzie dyskusja na temat tego, czego spodziewamy się na Białorusi w najbliższym czasie. I tego, co zapowiadał niestety prezydent Rosji Władimir Putin, a mianowicie relokacji rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej na Białoruś oraz przeniesienia tam Grupy Wagnera - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że sytuacja na Białorusi oznacza niebagatelną zmianę w architekturze bezpieczeństwa w naszej części Europy. - Chcemy, żeby to zostało przez NATO przedyskutowane, także w kontekście pewnego przeglądu polityki nuklearnej NATO, który - mam nadzieję - również na tym szczycie NATO będzie realizowany, więc to na pewno będą kwestie, które też będziemy chcieli z sojusznikami przedyskutować - powiedział Andrzej Duda.

We wtorek w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Głównym tematem ma być dalsze wsparcie dla Ukrainy. Politycy z krajów Sojuszu mają dać Kijowowi gwarancje bezpieczeństwa, choć nie jest do końca jasne, jak daleko będą one posunięte. Wiadomo na pewno, że na szczycie w Wilnie Ukraina nie dostanie jeszcze zaproszenia do NATO.