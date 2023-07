Rydzyk znalazł winnych spadającej liczby uczniów na religii. "Pilnujcie dyrektorów"

Zobacz wideo Lewica przeciw religii w szkołach. Scheuring-Wielgus: Powinna być wyprowadzona ze szkół

Na Jasną Górę oprócz naczelnego Radia Maryja Tadeusza Rydzyka zjechali licznie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie zabrakło przedstawicieli polskiego rządu: w Częstochowie byli wicepremier Jarosław Kaczyński, który przemawiał do zebranych wiernych, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Specjalny list do uczestników zjazdu przesłał prezydent RP Andrzej Duda. Niedzielnej Mszy przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Wśród tematów, jakie duchowni i świeccy poruszyli, znalazła się sprawa malejącej liczby uczniów na lekcjach religii w polskich szkołach. Ojciec Tadeusz Rydzyk wskazał nawet winnych.

REKLAMA

Rydzyk znalazł winnych spadającej liczbie uczniów na religii. "Szkoła należy do narodu"

- Widzicie, co się dzieje, jakaś moda, jakaś propaganda, powoduje to, że ileś młodych nie chodzi na katechezę - mówił Rydzyk. - Ale i to, że ta szkoła jest tak organizowana, że religia jest na pierwszej, albo na ostatniej lekcji, to też jest powód. Dyrektorzy tak robią - podkreślił szef Radia Maryja i skierował apel do zebranych, aby "dopilnowali, żeby tego nie było". - Pilnujcie tych dyrektorów też, bo szkoła należy do narodu, do was, do rodziców - zwrócił się do ludzi zebranych na Jasne Górze. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wyliczył, że w poprzednim roku szkolnym, czyli 2021/22, na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 82 proc. uczniów, co stanowi spadek o' 3,3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym - przytacza informacje "Rzeczpospolita". Najwięcej uczniów chodziło na katechezę w szkołach w diecezjach: tarnowskiej - 97 proc., przemyskiej - 97 proc. i rzeszowskiej - 96 proc. Z kolei najmniej w archidiecezji wrocławskiej - 63 proc. i w warszawskiej - 66 proc.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił na Jasnej Górze podczas 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, że osoby zjednoczone wokół rozgłośni tworzą ruch społeczny, który wpływa na przyszłość Polski. Jarosław Kaczyński podkreślał, że Rodzina Radia Maryja odgrywa w życiu społecznym w Polsce ważną rolę. Powiedział, że powstał wielki ruch, który trwa pomimo mijających dziesięcioleci. Jarosław Kaczyński zaapelował do uczestników Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja o poparcie Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Lider PiS mówił o zagrożeniach dla suwerenności Polski. O wadze jesiennych wyborów mówił w wywiadzie, o którym piszemy więcej w poniższym tekście:

PiS chce rządzić jeszcze dwie kadencje? Kaczyński: A daj Boże i dłużej

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: