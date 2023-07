Nadchodzą zmiany w pogodzie, nad Polskę nadciąga front atmosferyczny z Niemiec

Poniedziałek przywitał nas słońcem, ale nad zachodnią stroną Polski zbierają się już chmury zwiastujące nadejście z kierunku Niemiec burzowego frontu atmosferycznego. Początek tygodnia rozpocznie kilkudniowa fala upałów.

Burze z gradem i silny wiatr. Na co uważać w poniedziałek?

Jak przewiduje IMGW fala burz, którym towarzyszyć mogą również lokalne opady gradu, obejmie obszar skrajnie wysunięty na zachód. Mieszkańcy województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego mogą spodziewać się 20 mm deszczu oraz wiatru wiejącego z prędkością do 70 km/h.

Nasilenie gwałtownych zjawisk atmosferycznych ma nastąpić w godzinach popołudniowych i wieczornych, a ich łagodniejszą wersję będzie można odczuć również po zachodniej stronie województwa wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego.

Tam możemy spodziewać się opadów deszczu do 15 mm i porywów wiatru dobijających do 65 km/h. Burze pojawią się przelotnie, nie wystąpią natomiast żadne opady gradu.

Poniedziałek wstępem do fali upałów. Gdzie będzie najgoręcej?

W parze z burzliwą pogodą wystąpią również upały odczuwane w całej Polsce. Temperatura maksymalna w poniedziałek sięgnie aż 32 st. C na zachodzie. Niewiele chłodniej będzie na południu kraju, gdzie temperatura utrzyma się na poziomie 31 st. C. W centrum z termometrów odczytamy 30 st. C, a w północnych i wschodnich regionach temperatura nie przekroczy 26 st. C.

Choć wtorek ma przynieść nieznaczne ochłodzenie, wszystko wskazuje na to, że przez najbliższy tydzień wartości oscylujące w pobliżu 30 st. C staną się normą. Szczególnie upalnie zapowiada się najbliższa niedziela, która według IMGW zamknie się w przedziale temperatur od 29 do aż 36 st. C.