Do zbrodni doszło w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku we wsi Borowce (powiat częstochowski, województwo śląskie). Wówczas policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce, znaleźli ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. Ofiarami było małżeństwo: 44-letni Janusz i Justyna oraz ich 17-letni syn Jakub. Przeżył tylko 13-letni Gianni, który słysząc kłótnie i strzały, schował się w szafie, a następnie uciekł przez okno do domu dalszej rodziny.

Znali się od dzieciństwa, urodzili się tego samego dnia. Ich rodzina wiodła spokojne życie do października 2020 roku

Janusz i Justyna znali się od dzieciństwa i byli wyjątkowo zgranym małżeństwem. Po ślubie para wyjechała do Włoch, gdzie mieszkała przez kilka lat. Doczekała się także dwóch synów: 17-letniego Jakuba i 13-letniego Gianniego (dziś chłopiec ma 15 lat). Po powrocie do Polski postanowili zamieszkać w Borowcach, w domu należącym do rodziców Janusza. Kobieta prowadziła dom, a Janusz zajmował się układaniem płytek. Rodzina żyła spokojnie aż do października 2020 roku.

Wówczas do niewielkiego domu wprowadził się 52-letni Jacek Jaworek, brat Janusza. - Justyna traktowała szwagra bardzo dobrze. Przez kilka miesięcy gotowała mu, prała ubranie, sprzątała - powiedziała w rozmowie z "Faktem" przyjaciółka rodziny, pani Jadwiga. Z czasem mężczyzna poczuł się w domu na tyle pewnie, że zmienił zachowanie i zaczął traktować żonę brata jak swoją służącą. Cały dzień miał przesiadywać w domu i nie starał się nawet szukać pracy. Z czasem Janusz i Justyna zaczęli upominać się o to, by dokładał się do rachunków za prąd i wodę.

Jacek Jaworek nie przejął się prośbami bliskich, a nawet zaczął im grozić. Pewnego dnia miał pokazać stolik, który znajdował się przy jego łóżku i powiedzieć, że trzyma tam broń, dodając: "Tylko mi podskoczcie". Od tego momentu Justyna, 17-letni Kuba i 13-letni Gianni mieli bać się swojego szwagra i wujka.

"Bała się o dom i Janusza. Mały Gianni nie wychodził z pokoju, gdy wujek był w domu"

W marcu 2021 roku doszło do pierwszego większego incydentu. 52-latek wrócił do domu, ale drzwi były zamknięte. Kazał więc bratu przyjechać i dać mu swoje klucze. Chociaż Justyna i Janusz natychmiast wrócili do domu, to zastali zniszczoną bramę do garażu, przez którą Jaworek chciał dostać się do domu. Na miejsce wezwano policję, ale potraktowano tę sytuację jako konflikt rodzinny.

Po tym zdarzeniu Justyna stopniowo zaczęła ograniczać kontakty ze znajomymi i częściej zostawała w domu i pilnowała, by dzieci nie były same w towarzystwie wujka. - Bała się o dzieci. Bała się o dom i Janusza. Mały Gianni nie wychodził z pokoju, gdy wujek był w domu. Nawet do kuchni nie wchodził, by sobie zrobić herbatę - opisywała pani Jadwiga. Przyjaciółka ostatni raz widziała Justynę w majówkę. Kobieta miała się trzęść i płakać, mówiąc, że nikt nie wyobraża sobie, przez co przechodzi w domu. 44-latka chciała nawet zabrać dzieci i wyjechać do swoich rodziców, jednak miała zostać ze względu na męża.

Rodzina zgłosiła na policję, że 52-latek niepokojąco się zachowuje. Dwa dni później zostali zamordowani

Już w trakcie śledztwa dziennikarze PAP ustalili, że w środę 7 lipca 2021 roku Justyna i Janusz stawili się na komendzie policji, by zgłosić swoje obawy względem 52-letniego Jacka Jaworka. - Było to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana Jacka Jaworka na ich szkodę, a miało polegać na kierowaniu wobec nich gróźb karalnych. Chodziło o groźby werbalne. To zawiadomienie jest dość zwięzłe w treści - przekazał Krzysztof Budzik z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie podkreślając, że rodzina nie powiedziała wówczas, że 52-latek trzyma w domu broń.

Do zbrodni doszło o pierwszej w nocy 10 lipca 2021 roku. Jacek Jaworek wrócił wówczas do domu i zaczął kłócić się z bratem. To właśnie jego zabił jako pierwszego. W ciele mężczyzny znaleziono aż siedem pocisków. Wówczas Justyna zaczęła dzwonić na policję i próbowała zamknąć drzwi, by 52-latek nie wszedł do środka. Najprawdopodobniej próbował pomóc jej 17-letni Jakub. Oboje zginęli obok siebie od strzałów z broni palnej. - Janusz i Justyna urodzili się dokładnie tego samego dnia. Tego samego dnia zmarli. To się nie mieści w głowie - mówił po zbrodni jeden z przyjaciół rodziny. - Na nagraniu nie ma dużo, Justyna zdążyła się przedstawić i po chwili jest przerażający płacz i krzyk. Później wszystko rozegrało się już bardzo szybko - powiedziała z kolei TVN24 jedna z przyjaciółek Justyny.

W trakcie awantury w domu przebywał także 13-letni Gianni, który słysząc strzały ukrył się w szafie. Gdy 52-letni Jaworek wyszedł z domu, Gianni miał wykorzystać ten moment i uciec przez okno do pobliskiego domu, w którym mieszkała jego dalsza rodzina. Kilka dni później "Fakt", powołując się na informacje kuzyna chłopca napisał, że 13-latek miał widzieć krew i słyszeć, jak jego bliscy umierają. - Przybiegł, zapukał w okno, mówiąc, że Jacek strzelił do jego mamy i Kuby i on to widział - mówiła z kolei sąsiadka, rozmawiając z dziennikarzami programu "Uwaga!" TVN.

Po dokonaniu zbrodni Jacek Jaworek miał oddalić się w nieznanym kierunku, zabierając ze sobą broń, którą zabił bliskich. Chociaż jego poszukiwania ruszyły od razu, to po dwóch latach nadal nie wiadomo, co się z nim stało. Za 52-latkiem wystawiono list gończy oraz wyznaczono nagrodę za każdą informację, która pomoże go odnaleźć. Jacek Jaworek został oskarżony o potrójne morderstwo, posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia i kierowanie gróźb karalnych wobec brata i szwagierki. Chociaż mężczyzna nie został nigdy przesłuchany w tej sprawie, to przedstawienie zarzutów było konieczne, by wystawić za nim list gończy i przyznać mu tzw. czerwoną notę Interpolu.

Co się stało z Jackiem Jaworkiem? Policja przyjęła dwie hipotezy

W sprawie pojawiło się wiele hipotez. Według niektórych Jaworek miał popełnić samobójstwo (nigdy jednak nie znaleziono jego ciała). Współpracujący z policją profiler i psycholog Bogdan Lach stwierdził, że 52-latek strzelał do bliskich będąc pod wpływem silnych emocji, ale zbrodnia mogła być zaplanowana, ponieważ w budynkach gospodarczych miał ukrytą broń.

- Ślady kul były w ścianach, futrynach. Prawdopodobnie emocje były tak nasilone, że spowodowały utratę zdolności intelektualnych. Dopiero jak emocje opadały, zaczął się konfrontować z tym, co się stało. Wtedy też dochodzi czasem do refleksji, by zakończyć swoje życie. Czasem ta refleksja dochodzi po dwóch godzinach, a czasem po trzech dniach - tłumaczył "Uwadze!" Bogdan Lach. W listopadzie 2022 roku policjanci, strażacy, ratownicy GOPR, żołnierze WOT i Straż Leśna przeszukiwali okolice Borowców, szukając ciała Jacka Jaworka. Działania te nie przyniosły żadnych efektów.

Druga teza, która wydawała się śledczym bardziej prawdopodobna, związana była z tym, że 52-latek mógł uciec za granicę, gdzie także był poszukiwany. Podobnego zdania był także jego kuzyn. - On miał zamiar wrócić za granicę. Nic go w Polsce nie trzymało. Sądzę, że był uciążliwy, nie miał gdzie się podziać – powiedział w rozmowie z Polsatem News. Nie wiadomo jednak, dlaczego Jaworek planując ucieczkę, nie zabrał swojego samochodu, dokumentów czy leków, które przyjmował na stałe.

Jacek Jaworek - kim jest mężczyzna oskarżony o popełnienie zbrodni w Borowcach?

Dziennikarce se.pl udało się dotrzeć do sąsiada, który rozmawiał z Jackiem Jaworkiem w wieczór poprzedzający zbrodnię. Pan Tomasz spotkał się z 52-latkiem i razem z nim pił alkohol. Jak jednak zaznaczył, to nie była libacja. Mężczyźni mieli rozejść się koło północy. Jaworek miał być spokojny i nie okazywał złości na bliskich.

Sąsiad przyznał jednak, że Jaworek od kilku dni skarżył się na problemy z byłą żoną. - Kilka dni wcześniej mówił, że ma wszystkiego dość, a sytuacja zaczyna go przytłaczać. Miał problemy ze swoją byłą żoną, założyła mu sprawę o alimenty na dzieci (których ma trójkę - red.). Nie miał stałego adresu zamieszkania, więc wszystkie dokumenty trafiały na częstochowski adres do byłej żony. Ona podobno dokumenty wyrzucała. Więc jak nie zgłaszał się na terminy rozpraw, to oni mu zasądzili alimenty. Dwa, trzy miesiące za nie przesiedział w areszcie w Częstochowie - przekazał.

Jak informowały media, sprawę o alimenty miała Jaworkowi założyć także jego 18-letnia córka, o czym dowiedział się po czasie. Mężczyzna nie miał jak opłacać tych zobowiązań, ponieważ w trakcie epidemii koronawirusa nie mógł znaleźć pracy w Niemiec czy Szwajcarii, gdzie pracował jako glazurnik. Po rozstaniu z żoną nie miał też gdzie mieszkać, dlatego wrócił do domu rodzinnego w Borowcach. 52-latek zapewniał brata i szwagierkę, że zatrzyma się jedynie na dwa tygodnie, jednak mieszkał tam przez ponad pół roku. Pan Tomasz przyznał, że Jaworek faktycznie odmawiał dokładania się do rachunków, które opłacał jego brat.

Bliscy ofiar po zawieszeniu śledztwa ws. Jaworka: Nie ma naszej zgody

Kilka dni przez zabójstwem Jaworek miał wziąć samochód i pojechać do Małopolski. Region ten akurat nawiedziła potężna nawałnica z gradem, podczas której doszło do uszkodzenia jego auta. Koszty naprawy oszacowano wówczas na pięć tysięcy złotych. To właśnie ten samochód Jaworek zostawił przed domem, z którego uciekł po zabiciu bliskich. - Nie znam go od strony agresywnej, ale ludzie mi opowiadali, że potrafił taki być. To był człowiek niecyfrowy, nie miał smartfona. W internecie to potrafił sprawdzić najwyżej prognozę pogody i wiadomości. Za granicę do pracy wyjeżdżał, ale nawet języków nie znał. To był prosty człowiek - mówił se.pl sąsiad Jaworków.

- Nikt go nie lubił. Jak coś szło nie po jego myśli, to straszył. Kiedyś chciał, żeby kolega postawił wódkę, a że miał tylko piwo to usłyszał, że go "odstrzeli" - mówił Onetowi jeden z mieszkańców wsi. Jak dodał, Jaworek często był widziany z bronią. Miał też chodzić do lasu i strzelać do drzew.

W październiku 2021 roku do wsi Borowce nadano z Francji list, który był zaadresowany na dane "Jacek Jaworek OSP Borowce" - mimo że mężczyzna nigdy nie był strażakiem. - Przesyłka ta została nadana we Francji przez jedną z globalnych firm internetowych (Google - red.). W toku śledztwa zostały przeprowadzone oględziny tej przesyłki przez policjantów z udziałem techników kryminalistyki - przekazał w rozmowie z Radiem ZET Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Śledczy nie podali, jaka była treść listu skierowanego do Jaworka.

W czerwcu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przekazała, że śledztwo w sprawie zabójstwa w Borowcach zostało zawieszone. W dalszym czasie jednak służby próbują ustalić, co stało się z oskarżonym.

Mieszkańcy wsi Borowce dwa lata po tragedii. "To nie jest taki typ człowieka. Prędzej zabije jeszcze kogoś, niż siebie"

Wieś Borowce na kilka dni przed rocznicą tragicznych zdarzeń odwiedzili dziennikarze "Faktu". - Myślę, że Jaworek żyje i się ukrywa. Jego siostra czasem tu zagląda, coś uprzątnie, ale ostatnio coraz rzadziej. Nam sąsiadom ciężko jest zapomnieć. Co przechodzę obok tego domu łzy mi lecą. Kiedyś to do nas tyle ludzi przyjeżdżało, a teraz wieś przeklęta, nikt się tu budować nie chce – powiedział reporterom jeden z mieszkańców wsi.

Część mieszkańców obawia się, że Jaworek żyje i jeszcze wróci na miejsce zbrodni. - To nie jest taki typ człowieka. Prędzej zabije jeszcze kogoś, niż siebie - utrzymują w rozmowie z Onetem, nie wierząc w wersję o jego samobójstwie.

Do rocznicy ma szykować się także rodzina i znajomi ofiar. - To będzie dla nas bardzo trudny czas. Szczególnie gdy wybije godzina, w której doszło do zbrodni. Ale będziemy razem w gronie najbliższych. Pójdziemy na cmentarz zapalić znicze, będziemy wspominać dobre czasy i to jakim cudownym małżeństwem byli Justyna i Janusz. Zrobimy pieczonki, takie smaczne, jak te które przygotowywała Justyna. To była nasza tradycja. Będzie też msza za naszych przyjaciół, którym życie odebrał morderca, Pójdziemy na grób zapalić znicze. Będzie z nami też Gianni (15 l.), syn Justyny. Musimy go wspierać i dać mu siłę, musimy też mieć nadzieję, że kiedyś dowiemy się, co się stało z Jaworkiem - przekazała "Faktowi" przyjaciółka Justyny, pani Katarzyna.