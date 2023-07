Lublin. Jest akt oskarżenia ws. księdza podglądacza. Miał nagrywać mężczyznę w toalecie

Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę!

- 30 czerwca prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Zarzucany czyn to utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody - mówi "Dziennikowi Wschodniemu" Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Ksiądz z Łukowa miał podglądać ludzi w toalecie. Jest akt oskarżenia

9 lutego tego roku 37-letni ksiądz z jednej z parafii w Łukowie udał się do jednej z galerii handlowych w Lublinie. Tam w toalecie miał nagrywać telefonem komórkowym mężczyznę, przebywającego w sąsiedniej kabinie. Na miejsce została wezwana policja. Arturowi S. przedstawiono zarzut utrwalania nagiego wizerunku mężczyzny bez jego zgody, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Duchowny nie przyznał się do winy. Śledczy zabezpieczyli dwa telefony i laptop księdza.

Do sprawy odniosła się już Kuria Siedlecka. "W odpowiedzi informuję, że decyzją Biskupa Siedleckiego wspomniany ksiądz został odsunięty od wszelkiej pracy duszpasterskiej i skierowany do czasu zakończenia śledztwa oraz ewentualnego procesu w miejsce odosobnienia" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy kurii ks. Jacek Wł. Świątek.