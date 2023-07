Gen. Wiesław Kukuła: w Święto Wojska Polskiego będziemy świadkami największej defilady po 1989 r.

Generał Wiesław Kukuła podkreślił, że tegoroczna uroczystość będzie wyjątkowa. "To będzie najprawdopodobniej największa po 1989 roku defilada, podczas której chcemy pokazać przyszłość Wojska Polskiego. To, co uda się nam pokazać, wyznacza standardy naszego rozwoju, ale będzie też pewnym ewenementem w skali światowej" - podkreślił dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak dodał, "chcielibyśmy podziękować społeczeństwu za wielkie zaufanie, jakim darzy Wojsko Polskie", w szczególności za akcję "Murem za polskim mundurem". "Wyrazimy swoim działaniem i profesjonalizmem głęboką wdzięczność polskiemu społeczeństwu, dlatego już dzisiaj zachęcam do udziału w defiladzie, która będzie największą nagrodą" - zachęcał. Podkreślił też, że żołnierze chcą pokazać, jak wygląda służba w Wojsku Polskim oraz systemy uzbrojenia, po to, aby zachęcić, zwłaszcza młodych Polaków, do wstąpienia do Wojska Polskiego". - mówił generał broni Wiesław Kukuła.

Warszawa. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Szczegóły wydarzenia

Dowódca Garnizonu Warszawa generał Brygady Tomasz Dominikowski zapowiedział szyk pieszy defilady. Pododdziały pieszych będzie stanowiło 1200 żołnierzy, zorganizowanych w 18 kolumn reprezentujących jednostki wojskowe Wojska Polskiego oraz 4 pododdziały zagraniczne". - tłumaczył. Na przedzie defilady żołnierze nieść będą biało - czerwoną, która jest symbolem tegorocznej defilady. Szyk kolumny pieszej zamykać będzie stu żołnierzy niosących biało czerwone flagi na drzewcach.

Próba generalna, która poprzedzi defiladę, rozpocznie się 13 sierpnia o 6.00. "Wyłączenia na Wisłostradzie, które będą platformą tegorocznej defilady, będą sięgały od mostu Grota Roweckiego, aż do ulicy Gagarina" - poinformował generał brygady Tomasz Dominikowski.

W defiladzie będzie uczestniczyło ponad 2 tysiące żołnierzy oraz 200 jednostek sprzętu wojskowego. Swój kunszt pokażą wojskowi piloci, którzy zaprezentują 92 statki powietrzne, m.in. FA 50, F-16 i bezzałogowce.

Obchody Święta Wojska Polskiego będą się odbywały we wszystkich zakątkach Polski, zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach. Na terenie całego kraju odbędzie się prawie 70 pikników wojskowych, podczas których prezentowane będzie indywidualne wyposażenie żołnierza oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Na uczestników czekają m.in. pokazy sprzętu i wyszkolenia żołnierzy, koncerty orkiestr wojskowych, gry i zabawy dla najmłodszych. Nie zabraknie również punktów rekrutacyjnych, w których zainteresowani będą mogli porozmawiać z rekrutami i dowiedzieć się więcej o służbie w Wojsku Polskim.

Defilada Wojska Polskiego rozpocznie się na warszawskiej Wisłostradzie 15 sierpnia o 14.00. Więcej informacji na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl