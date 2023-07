Tadeusz Rydzyk wystąpił podczas religijnego spotkania na Jasnej Górze z okazji 32. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja w Częstochowie. Początkowo ksiądz wkroczył w tematykę polityczną chwaląc ministra Przemysława Czarnka. Później jednak zdecydował, że podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat Unii Europejskiej.

Częstochowa. Tadeusz Rydzyk wypowiedział się o Unii Europejskiej i walucie euro

Tadeusz Rydzyk podczas przemówienia w Częstochowie nawiązał do wyjazdu, na którym był tydzień temu. Ksiądz powiedział, że spotkał tam Polaków, którzy rzekomo poruszyli temat wyborów - Wybory się zbliżają. Boże, żeby tej Polski nie sprzedali - przywoływał wypowiedzi, które miał usłyszeć. - Przecież czyhają, Unia Europejska już czyha, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, przecież to jest niemiecka... - urwał ksiądz, pomimo, że UE jest gospodarczo-politycznym związkiem 27 demokratycznych państw europejskich. Chwilę po jego słowach rozległy się brawa. Dalej przekonywał, że mówiąc takie słowa "nie uprawia żadnej polityki".

W kolejnych zdaniach pojawiły się już większe zarzuty w kierunku Niemiec. - Nie udało się w czasie drugiej wojny, nie udało się później, to teraz. Karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili to "ojro", jak to oni mówią, czyli euro - stwierdził. Ksiądz poruszył również wątek Polaków, którzy opowiadają się za wprowadzeniem waluty euro. - To takie sprzedawczyki. Honoru to nie ma. Godności nie ma - powiedział Rydzyk dodając, że nie mówi tego po to, aby kogoś potępiać.

W temacie przejścia do strefy euro wypowiedział się ekspert, który wyjaśnił, jak obecnie wygląda sytuacja Polski. - Jeszcze przed Covidem szacowaliśmy, że wejście do strefy zajmie pięć lat; teraz chyba jest to około dekady. To bardzo poważna decyzja, do której potrzebna jest zmiana konstytucji i konsensus elit politycznych - tłumaczył Bartłomiej E. Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w rozmowie z WNP.pl. - Nie będzie to też łatwe dlatego, że strefa euro sama wystosowuje zaproszenie, a stosuje także kryteria praworządności, których na dziś nie wypełniamy - dodał ekspert.

Występ Tadeusza Rydzyka. Ksiądz wypowiedział się o wojnie w Ukrainie

Tadeusz Rydzyk wielokrotnie komentował bieżące sprawy. Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w czerwcu na Jasnej Górze zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. - W Ukrainie czy innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga. Ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana i to szatan powoduje takie straszne rzeczy. Matka Boża was też wezwała. Patrzę na was dzisiaj i mówię: "jest was więcej niż troje dzieci wtedy w Fatimie". Jest was dużo więcej. Matka Boża chce się wami posługiwać - mówił dyrektor Radia Maryja.