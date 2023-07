Jak informuje "Polsat News", Justyna Rudzińska jest samotną matką trójki dzieci z Wrocławia. 14 lat temu przeszła wraz z mężem poważny kryzys finansowy, który niemal doprowadził rodzinę do bezdomności. Koszt wynajmu przerastał możliwości małżeństwa, a oczekiwanie na mieszkanie socjalne od miasta się przedłużało. Wtedy rodzina zdecydowała się na radykalną decyzję, aby przeżyć.

Wrocław. Samotna matka z trójką dzieci czeka od 14 lat na lokal socjalny od miasta. "Nie mam gdzie pójść"

Rodzina zamieszkała w 20-metrowym mieszkaniu, z czego jedynie 17 metrów stanowi powierzchnię użytkową. Na osobę przypadają około cztery metry kwadratowe, ponadto lokal nie posiada kuchni. - Weszliśmy do tego mieszkania nielegalnie, bo był wtedy taki okres ochronny, że nie można było wyrzucać ludzi. No i po paru miesiącach dostaliśmy wezwanie do sądu. Wyrok zapadł w 2009 roku - opowiedziała reporterowi "Interwencji" Justyna Rudzińska.



W 2009 roku sąd rejonowy orzekł, że rodzinie należy się mieszkanie socjalne. Mąż pani Justyny wyjechał wówczas za granicę. Wydawało się, że od tamtej pory sytuacja rodziny się poprawi, tak się jednak nie stało. Mężczyzna zaciągnął długi na 50 tys. zł, który objęły także panią Justynę. Rodzina do dziś nie otrzymała mieszkania, pomimo wyroku sprzed 14 lat. - Jest bardzo ciężko, a jak w tych czasach wszystko poszło w górę, to tym bardziej. Nie mam gdzie pójść - przyznała pani Justyna.

Urząd Miasta Wrocławia odniósł się do 14 lat oczekiwania na mieszkanie. "Nie mamy określonego czasu"

Obecnie samotna matka utrzymuje się z alimentów i wynagrodzenia za dorywcze prace. Jej dochód nie przekracza dwóch tysięcy złotych. Pomimo tego stara się, aby dzieciom niczego nie brakowało. Najmłodsze z nich wyjechały na wakacje. Pani Justyna zarejestrowała się jako osoba bezrobotna i szuka stałej pracy.



W rozmowie z dziennikarzami urzędnicy skomentowali sprawę długiego czasu oczekiwania na lokal. - Jest duża liczba oczekujących na mieszkanie tak, jak we wszystkich miastach Polski. Wrocław ma największy zasób komunalny w Polsce. Osobom w trudnej sytuacji finansowej, życiowej zawsze dajemy szansę na to, żeby z tej sytuacji w jakiś sposób wyjść. Z zarządcami można próbować się dogadywać, można próbować zmniejszać zadłużenie poprzez pracę na rzecz gminy. Przepisy stawiają nas jako właścicieli w trudnej sytuacji. Stąd korzystamy z tej możliwości, że na wykonanie wyroku nie mamy określonego czasu - tłumaczyła Agata Dzikowska z Urzędu Miasta Wrocławia w rozmowie z "Interwencją".

- To kpina z całego systemu wymiaru sprawiedliwości. To nie należy do oceny miasta. Tę sprawę ocenił najpierw ustawodawca, przyznając rodzinom z dziećmi lokal socjalny i określając, że konkretna liczba metrów musi przypadać na osobę. Poza tym pochylił się nad tym sąd, który wydał postanowienie o przyznaniu lokalu socjalnego. Decyzja miasta, która przeczy decyzji parlamentu i decyzji sądu, jest karygodna - powiedział Piotr Ikonowicz, społecznik z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby władza samorządowa naprawiła zaistniałą sytuację.

