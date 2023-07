IMGW wydał alerty. W niedzielę upał będzie doskwierał najbardziej w ośmiu województwach

IMGW przekazuje najnowsze informacje na temat prognozy pogody na niedzielę 9 lipca. "W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie umiarkowane i tam po południu możliwy przelotny deszcz, niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza, 26 na północnym wschodzie, około 30 w centrum do 32 na południowym zachodzie kraju; chłodniej nad morzem od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny i północno-zachodni. Podczas burz wiatr porywisty" - czytamy w najnowszej prognozie.

"Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie słoneczna, z bezchmurnym niebem lub zachmurzeniem małym. Tylko na północnym wschodzie spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenie do dużego i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na północnym wschodzie do 33 stopni na krańcach zachodnich. Nad morzem nieco chłodniej - od 20 do 23 stopni. Poza terenami nadmorskimi wiatr słaby, zmienny" - przekazał w rozmowie z PAP Kamil Walczak z IMGW-PIB.

W niedzielę IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla ośmiu województw:

lubuskiego,

dolnośląskiego (poza południowymi powiatami),

opolskiego (poza południowymi powiatami),

śląskiego (poza powiatem żywieckim),

małopolskiego (poza południowymi powiatami),

wielkopolskiego (poza powiatami w północno-wschodniej części województwa),

łódzkiego (w powiatach: poddębickim, sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, wieruszowskim i wieluńskim),

świętokrzyskiego (powiat konecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, kielecki i Kielce).

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie z kolei bezchmurna, a zachmurzenie małe. Na zachodzie może wzrastać do umiarkowanego. Temperatura nocą spadnie do 9 na Suwalszczyźnie, Podlasiu czy części Karpat, do ok. 14 w regionach centralnych.

Prognoza pogody na początek tygodnia. Czekają nas upał i burze

W kolejnych dniach upał nie będzie odpuszczał. W poniedziałek na zachodzie i południu mogą pojawić się chmury, z których popada. Mogą wystąpić także burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C nad morzem, 29 w centrum, do 31 st. C na zachodzie i południu. We wtorek ma być nadal upalnie, ale bez burz. Temperatura maksymalna do ok. 30 stopni Celsjusza. Burze powrócą w środę wraz z silnymi upałami (do 33 stopni Celsjusza) i mogą być silne. W ich trakcie mogą wystąpić intensywne opady i wiatr w porywach do 70 km/h.