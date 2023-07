Niedźwiedź na ulicach Sanoka. "Zwierzę jest odrzucone od matki, prawdopodobnie głodne"

Portal eSanok.pl podaje, że w piątek po południu niedźwiedź był widziany w pobliżu sanockiego basenu. Według portalu KorsoSanockie.pl zwierzę przepływało przez rzekę San. "Wieczorem napływały do nas kolejne informacje, o tym że niedźwiedź był widziany w okolicach obwodnicy Sanoka" - informuje z kolei portal Podkarpacie24.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem, kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

- Niedźwiedź był widywany już od kilku dni w okolicach Olchowiec, Bykowiec czy w Sanoku w okolicach ul. Kiczury. Zwierzę jest odrzucone od matki, prawdopodobnie głodne i w strachu oraz desperacji szuka w naszym mieście pożywienia. Należy pamiętać, że jest to zwierzę drapieżne i w takim stanie może zrobić krzywdę, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność - mówił portalowi Podkarpacie 24.pl Ryszard Rygliszyn Prezes Okręgu Bieszczadzkiego LOP w Sanoku. Według Rygliszyna "próba odstraszenia niedźwiedzia trwała do późnych godzin wieczornych".

Asp. szt. Anna Oleniacz z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przekazała RMF FM w sobotę przed południem, że niedźwiedź opuścił miasto i z dużym prawdopodobieństwem wrócił do lasu. Trasę zwierzęcia kontrolowali policjanci.

Niedźwiedź. Jak postępować wobec zwierzęcia?

Eksperci radzą, by w przypadku napotkania niedźwiedzia oddalić się w sposób cichy i spokojny. "Nie należy uciekać, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie należy także wchodzić na drzewo, niedźwiedź robi to znacznie lepiej" - czytamy w informatorze przygotowanym przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

"Szczególnie ostrożnie należy się wycofać, jeśli natrafimy na młode niedźwiadki, samica w ich obronie może być bardzo niebezpieczna; nie wolno karmić niedźwiedzi, ani zostawiać resztek jedzenia, opakowań, które mogą je zainteresować, gdyż niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania; nie wolno zbliżać się do niedźwiedzia, np. aby zrobić zdjęcia czy sfilmować go. Błysk flesza lub ostre oświetlenie latarką może go rozdrażnić" - czytamy.

"Jeśli staniesz z niedźwiedziem oko w oko, należy delikatnie rozpiąć pas biodrowy plecaka, aby w razie czego móc go zrzucić – może zainteresuje się nim. Nie rób gwałtownych ruchów, kontroluj jego zachowanie (nie patrz mu w oczy)" - dodają eksperci. Jeśli niedźwiedź nie straci nami zainteresowania, należy położyć się na ziemi, podkurczyć nogi, osłonić rękoma szyję i twarz. "W większości przypadków niedźwiedź zostawi Cię w spokoju – w najgorszym razie powinien najwyżej podrapać" - zaznaczono.