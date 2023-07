Tragiczny wypadek w Sobiborze. Zderzenie czołowe samochodów. Nie żyją dwie osoby

Około godziny 17:00 w piątek doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na trasie Włodawa- Chełm czołowo zderzył się Mercedes B-Klasa z samochodem Renault Thalia. Komenda Powiatowa PSP we Włodawie opisuje, że: "siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostało również auto VW Touran, które znajdowało się na poboczu jezdni". Strażacy wskazują, że doszło do zderzenia "czołowo-bocznego".

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja i Paulina czekają na dziecko ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Tragiczny wypadek w Sobiborze

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie poinformował, że w wyniki zderzenia zginęły dwie osoby. To mężczyźni w wieku 63 i 66 lat. Były to osoby podróżujące Renault Thalia. 58-letnia kobieta kierująca drugim pojazdem została ranna. Na miejsce zdarzenia udały się trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej we Włodawie oraz jeden zastęp z OSP Włodawa. "Działania zastępów polegały na wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych przy użyciu sprzętu hydraulicznego oraz udzieleniu pomocy poszkodowanym, których następnie przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego" - relacjonują strażacy. Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności powstania zdarzenia. W piątek droga DW812 na wspomnianym odcinku została całkowicie zablokowana.