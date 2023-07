Lubelszczyzna. Policjanci złapali pytona królewskiego. Gad był w uprawie kukurydzy

W czwartek 6 lipca 28-letnia kobieta powiadomiła policję, że jadąc przez las w pobliżu Krynki zauważyła węża, który pełzał w pobliskie pola. Po skontaktowaniu się z lekarzem weterynarii ustaliła, że najprawdopodobniej jest to pyton królewski.

Łuków. Policja znalazła pytona w uprawie kukurydzy

Policjanci znaleźli gada w uprawie kukurydzy, następnie go zabezpieczyli. Jak się okazało, odnaleziony pyton miał ponad metr długości. Wąż trafił do strażaków, którzy następnie przekażą go przedstawicielowi organizacji zajmującej się zwierzętami. Teraz funkcjonariusze z Łukowa (woj. lubelskie) ustalają, w jaki sposób egzotyczny pyton królewski, który jest gatunkiem chronionym, znalazł się na polu i kto był jego właścicielem.

Fot. KPP Łuków

Pyton królewski na środku ulicy. Niecodzienna interwencja na warszawskiej Białołęce

W środę w Warszawie Ekopatrol Straży Miejskiej również interweniował z powodu węża. Strażniczka i strażnik, którzy odebrali wezwanie, byli przekonani, że jadą do niegroźnego i spokojnego zaskrońca. Na miejscu czekał na nich mieszkaniec Białołęki, który telefonował, a w zakrytym koszu wiklinowym nie było zaskrońca, a duży pyton królewski.

Strażnicy miejscy ocenili, że wąż wyglądał na zdrowego, nie miał też żadnych widocznych obrażeń. Obawy tymczasowego opiekuna zwierzęcia wzbudziło miejsce, w jakim go znalazł - na środku ulicy. Mężczyzna twierdził, że wąż mógł zostać przejechany przez samochód, bo był ospały i mógł wymagać specjalistycznej pomocy weterynaryjnej. "Funkcjonariusze ostrożnie umieścili pytona w transporterze i przewieźli do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO. Miejmy nadzieję, że pod okiem fachowców wróci do zdrowia" - poinformował warszawski Ekopatrol.