Legnickie Pole. Były proboszcz miał przywłaszczyć ponad milion złotych. Kupował kryptowaluty

Jak podało RMF FM, według ustaleń prokuratury były proboszcz parafii w Legnickim Polu (woj. dolnośląskie) przywłaszczył sobie kwotę 1,2 miliona złotych. Pieniądze pochodzące z dotacji miały zostać przeznaczone na remont kościoła. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko duchownemu.

Ksiądz zawłaszczył ponad milion złotych. Kupował kryptowaluty

"Sprawa wyszła na jaw, kiedy w ubiegłym roku proboszcz został zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków. Stało się to - jak wówczas informowano - z powodu nieprawidłowości w parafii. Biskup legnicki złożył zawiadomienie do prokuratury, która zbadała sprawę" - informuje stacja. Jak przekazała prokuratorka Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy, duchowny "rozdysponował środki niezgodnie z celem" - Dokonał przelewu na poczet zakupu kryptowalut. Doszło też do wypłaty gotówki - informuje prok. Tkaczyszyn.

Włodzimierz G. nie przyznał się do winy oraz odmówił złożenia wyjaśnień. Byłemu proboszczowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. We wrześniu ubiegłego roku biskup Andrzej Siemieniewski zawiesił duchownego w pełnieniu obowiązków.

