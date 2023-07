Dowództwo Generalne apeluje do kierowców. "Blisko 200 jednostek przemieści się na wschód Polski"

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w piątek w swoich mediach społecznościowych, że w ramach akcji "Bezpieczne Podlasie" w sobotę na drogach będziemy mogli odnotować wzmożony ruch pojazdów wojskowych.

"1000 żołnierzy i blisko 200 jednostek sprzętu z 12. Brygady Zmechanizowanej i 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przemieści się na wschód Polski" - przekazało Dowództwo. Jak dodano, celem operacja jest "wysunięta obecność szkoleniowa części sił Wojsk Lądowych oraz demonstracja naszej woli i zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na próby destabilizacji sytuacji na naszej polskiej granicy".

Dowództwo zwróciło się także do kierowców: "8 lipca można spodziewać się zwiększonego ruchu kolumn wojskowych na drogach północnej, środkowej i wschodniej Polski. Będziemy Wam wdzięczni za wyrozumiałość i cierpliwość!" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik rządu wskazał na konieczność wzmocnienia naszej wschodniej granicy

Pod koniec czerwca Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych zdecydował o wzmocnieniu granicy w związku z obecnością w Białorusi najemników z Grupy Wagnera. W Programie 1 Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży powiedział wówczas, że w ciągu najbliższych dni lub godzin powinny zapaść decyzje dotyczące przesuwania sił w ramach wzmacniania wschodniej granicy. Poinformował, że wzmocnienie granicy będzie polegać m.in. na zwiększeniu sił obecnych na granicy, liczby przeszkód oraz umocnień.

Do kwestii wzmacniania granicy odniósł się także na antenie Radia Plus rzecznik rządu Piotr Müller. Jak podkreślił, zabezpieczenia i gotowość są konieczne, "by w przypadku zagrożenia, które mogłoby się pojawić ze strony Grupy Wagnera, nasze wojsko i służby były gotowe do wzmocnienia granicy''. Dodał, że może chodzić nawet o dalej idące wzmocnienie, niż w przypadku kryzysu migracyjnego, wywołanego przez Łukaszenkę w 2021 roku. Jak wskazał Müller, zapora na granicy jest już na większości odcinków. Wyjątkiem są miejsca, gdzie istnieje naturalna bariera wodna. - Tu więc nie mówimy o zmianach - powiedział. - Ale są też innego rodzaju umocnienia, które pozwalają na to, żeby potencjalnie zatrzymać jakieś ruchy. Nie chcę tutaj mówić o szczegółach, bo one mają charakter operacyjny i niejawny - przekazał.