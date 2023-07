Jako jedyny skrytykował protesty pod siedzibą TVP w "Wiadomościach". Media: To amatorski aktor

W poniedziałkowym wydaniu "Wiadomości" TVP pojawił się materiał zatytułowany "Uliczny jazgot na zamówienie?" o trwających od czterech lat protestach przed siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w centrum Warszawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę

"Wiadomości" TVP o protestach pod Telewizyjną Agencją Informacyjną. "Napastliwy jazgot"

Protestujący z transparentami "TVP łże", którzy nie zgadzają się z polityką prowadzoną przez TVP i jej sposobem działania w mediach, zbierają się codziennie od kilku lat, w okolicach godziny 19:30, czyli w czasie trwania "Wiadomości", aby wyrazić swój sprzeciw. Wydarzenie trwa zazwyczaj około godziny.

Autor materiału nazwał protest "napastliwym jazgotem". W materiale stwierdzono, że osobom, które mieszkają obok, "puszczają nerwy". Adrian Borecki próbował przeprowadzić rozmowę, z którymś z uczestników zgromadzenia, jednak żaden nie odpowiedział mu na jakiekolwiek pytanie. W pewnym momencie w materiale pokazano mężczyznę, który został podpisany jako Krzysztof Rydzelewski. Miał on sam podejść do ekipy telewizji, by wyrazić swoją negatywną opinię w sprawie protestów. - Krzyczą o coś, co w ogóle nie ma sensu i racji bytu. (...) Mamy tu i policję, która musi być opłacona - powiedział.

- Już ponad 1250 dni kilka osób w samym centrum Warszawy terroryzuje mieszkańców, klientów restauracji czy właścicieli firm. Tu nie chodzi o prawo do protestu, lecz o przepełniony złymi emocjami, inspirowany przez polityków prymitywny atak - skwitował autor materiału.

Wirtualne Media: Mężczyzna z materiału wiadomości to amatorski aktor

Jak podkreślają Wirtualne Media, uczestnicy protestu odnotowali też, iż "jedna z kobiet alarmowała, że Rydzelewski próbował wyrwać innej osobie telefon, tak żeby operator TVP mógł nagrać jej reakcję".

Internauci skojarzyli mężczyznę występującego w materiale TVP i szybko odkryli jego tożsamość. Rydzelewski ma być amatorskim aktorem, który ma na koncie epizodyczne udziały w serialach: między innymi "Barwach szczęścia", "Na Wspólnej", "Plebanii", "Kryminalnych", w filmie takim jak "Smoleńsk", a także w programie "Magia nagości" - donoszą Wirtualne Media.

Przypomnijmy, że w 2020 roku w "Wiadomościach" pojawił się Christian Paul - "amerykański projektant", który skomentował kreację Agaty Dudy. Nazwiska projektanta pokazanego w TVP, a także jego kreacji nie dało się jednak znaleźć w internecie.

Kim jest Christian Paul? Poszukiwania śladów działalności "projektanta"