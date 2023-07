Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę numeryczną od Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) na najbliższe miesiące. Co z niej wynika?

Prognoza termiczna na najbliższe miesiące. Zapowiada się upalnie

"Według prognozy numerycznej od NOAA lipiec będzie cieplejszy (niż przeciętny w latach 1991-2020) w centrum i na południu. Północ kraju ze średnią miesięczną temperaturą w normie. Jeśli prognoza się sprawdzi, to północna część kraju nie doświadczy w drugiej połowie miesiąca dni gorących i upalnych" - zauważa IMGW. Zgodnie z modelem na południu i w centrum Polski temperatura będzie wyższa o średnio 0,5-1 stopień Celsjusza.

Jeszcze cieplej zapowiada się sierpień. Anomalia średniej temperatury ma być bowiem wyższa o co najmniej 0,5-1 stopnia Celsjusza od normy wieloletniej w całym kraju. Najcieplej (o 1-1,5 stopnia więcej niż wynosi średnia wieloletnia) ma być natomiast w pasie centralno-południowej Polski.

Także wrzesień w naszym kraju ma być cieplejszy niż przeciętny wrzesień w latach 1991-2020 - tutaj już w przypadku całego kraju mowa o wzroście temperatury rzędu 0,5-1 stopnia Celsjusza. Według prognozy październik ma natomiast plasować się już w normie wieloletniej.

Pogoda na lato w Polsce

Według długoterminowej prognozy pogody opublikowanej przez IMGW pod koniec czerwca sytuacja przedstawiała się podobnie. Synoptycy wskazywali już wówczas, że w lipcu średnia temperatura będzie osiągała wartości powyżej średniej wieloletniej. Najcieplejszym zapowiadanym wówczas tygodniem miał być ten od 3 do 9 lipca, choć aktualnie prognozy raczej nie wskazują, że do naszego kraju przyjdzie ochłodzenie. Jak bowiem pisaliśmy w piątek, "z zapowiedzi synoptyków wynika, że w sobotę do Polski napłynie fala upału i utrzyma się przez jakiś czas".

Tymczasem we wtorek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) potwierdziła w komunikacie, że na Oceanie Spokojnym, po raz pierwszy od siedmiu lat, rozpoczęło się zjawisko znane jako El Nino. "To okres, w którym część wód tropikalnego Pacyfiku staje się gorętsza niż normalnie. Ponieważ mówimy o gigantycznym obszarze, ma to wpływ na pogodę w wielu częściach globu" - pisał Patryk Strzałkowski z Gazeta.pl. Zdaniem agencji zjawisko to nałoży się na wzrost temperatury spowodowany działaniami człowieka.