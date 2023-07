Czy poprawa zdanej matury jest możliwa? Podpowiadamy, jak podwyższyć swój wynik z egzaminu

O tym, że w przypadku niezdanej matury absolwentom przysługują terminy poprawkowe, wie każdy, kto ten etap edukacji ma już za sobą lub właśnie się na nim znajduje. Na całkowitym niezaliczeniu egzaminu porażki mogą się jednak nie skończyć. Niektórzy uczniowie nie będą zadowoleni ze słabych wyników, które uniemożliwią im, dostanie się na wymarzone studia. W takiej sytuacji warto spróbować podejść do ulepszenia matury.

Matura 2023. Poprawa egzaminu dojrzałości. Kiedy?

Osoby, które uważają, że maturę napisały lepiej, niż wskazuje na to otrzymany wynik, mogą skorzystać z prawa odwołania. Najpierw jednak maturzysta musi zgłosić chęć obejrzenia pracy. Maturę można jednak poprawić. Osoby, które nie otrzymały obowiązkowych przynajmniej 30 proc. z tylko jednego przedmiotu, egzamin mogą powtórzyć jeszcze tego samego roku - w 2023 roku egzamin poprawkowy w części pisemnej przewidziany jest na 22 sierpnia, natomiast ustny na 21 sierpnia. Jeśli natomiast niezaliczonych przedmiotów jest więcej, podejście do egzaminu możliwe będzie dopiero za rok.

Poprawa zdanej matury. Co jeśli jesteś niezadowolony z wyniku?

Co natomiast z poprawą zdanej matury? Osoby niezadowolone z uzyskanego wyniku mają pięć lat (licząc od października roku przystąpienia do matury) na ponowne przystąpienie do egzaminu. Powtórka możliwa jest jednak dopiero od kolejnego roku. Tak więc tegoroczni maturzyści, którzy chcieliby poprawić swój wynik, a tym samym zwiększyć szansę na dostanie się na wymarzone uczelnie, szansę taką otrzymają dopiero w maju 2024 roku.