Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, metropolita kijowsko-halicki, arcybiskup Światosław Szewczuk zaapelowali do prezydentów, premierów i władz parlamentarnych Ukrainy i Polski w sprawie godnych pochówków ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W archikatedrze św. Jana w Warszawie o godzinie 11:00 odprawili wspólne nabożeństwo.

Pojednanie nie jest łatwym procesem. Wymaga wzniesienia się ponad zwykłą miarę sprawiedliwości, zwłaszcza ze strony tego, który w większym stopniu - często w sposób uzasadniony - czuje się ofiarą. Po latach wspólnych działań biskupów polskich i ukraińskich obu obrządków na rzecz pojednania można dzisiaj powiedzieć, że na papierze zostało ono już osiągnięte. Nie spieramy się między sobą odnośnie do faktów z niedawnej przeszłości oraz ich oceny

- brzmi fragment orędzia.

Kościół apeluje ws. rzezi wołyńskiej do władz Polski i Ukrainy. Stanowcze słowa hierarchów

Zwierzchnicy kościołów w Polsce i w Ukrainie wyrazili także "sprzeciw wobec gloryfikacji ukraińskich nacjonalistów, członków OUN i UPA". Arcybiskup Gądecki podkreślił, że celem apelu jest "zwrócenie się do prezydentów i premierów oraz władz parlamentarnych Ukrainy i Polski w sprawie godnych pochówków wszystkich ofiar ludobójstwa na Wołyniu poprzedzonych ekshumacjami ciał zamordowanych". "Jedność między narodami polskim i ukraińskim jest możliwa tylko w odniesieniu do prawdy i z nazwaniem ludobójstwa polskiej ludności na Wołyniu po imieniu, bez uciekania się do półprawd i eufemizmów, typu tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne lub akcja antypolska" - dodał hierarcha.

Gądecki przypomniał, że "ginęli nie tylko Polacy, ale także Żydzi, Czesi, Ormianie, Romowie i sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków". Duchowni wskazali, że patronem apelu jest Jan Paweł II, który o pojednaniu mówił wiele. "We Lwowie w 2001 roku, Wojtyła wskazał, że "w dziele pojednania [...] nie chodzi o to, aby zapomnieć, ale aby przezwyciężyć zło z przeszłości tak, by dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy byli gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli".

W piątek o świcie premier Mateusz Morawiecki oddał hołd pamięci ofiarom rzezi wołyńskiej w nieistniejącej wsi Ostrówki. Jej mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA oraz okoliczną ludność ukraińską 80 lat temu.

Premier przyjechał o świcie do wsi Ostrówki. Oddał hołd ofiarom rzezi UPA

