Są wyniki matur. 84,4 proc. absolwentów z pozytywnym wynikiem

Szef CKE Marcin Smolik na konferencji prasowej oznajmił, że spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc. Z tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.

REKLAMA

97 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało maturę z języka polskiego i angielskiego. Z kolei egzamin z matematyki - 88 proc. Jeśli chodzi o absolwentów liceów ogólnokształcących, pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, egzamin z matematyki - 94 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski - zdało go 98 proc.

Zobacz wideo Czarnek zapowiada zmiany w szkołach. "Będziemy dalej czynić starania"

Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia pisemny egzamin z polskiego zdało 95 proc. uczniów, 80 proc. z matematyki i 95 proc. angielskiego.

Maturzyści znają swoje wyniki. CKE prezentuje średnią

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z liceów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 66 proc., z matematyki to 71 proc., a z języka angielskiego – 85 proc. możliwych do uzyskania punktów - podaje CKE.

Z kolei średni wynik uzyskany przez maturzystów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia z egzaminu pisemnego z języka polskiego to 57 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki to 51 proc., z języka angielskiego – 73 proc.

Wypadek szybowca na Pomorzu. Pilot zginął na miejscu