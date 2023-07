Według obowiązującego prawa przestępstwa pedofilii ulegają przedawnieniu po upływie 20 lat (30 lat w sytuacji, gdy wszczęto już postępowanie). Kwestia ta, wraz z innymi zagadnieniami dotykającymi tematyki przestępstw seksualnych, zmieni się w październiku w związku z nowelizacją kodeksu karnego.

Pedofilia się nie przedawni. Zmiany w Kodeksie karnym

Zniesienie możliwości przedawniania się przestępstw pedofilii ma być wyciągnięciem ręki w stronę ofiar tego typu przestępców. - Musimy pamiętać o tym, że mamy dzisiaj taką sytuację, że wiele z tych ofiar często po kilkudziesięciu latach dopiero decyduje się na to, żeby dochodzić swoich praw, dochodzić sprawiedliwości - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister w resorcie sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Wcześniej wprowadzono rejestr pedofilów, czyli miejsce, w którym można znaleźć wszystkie osoby mające na koncie popełnienie tego przestępstwa. Na osoby skazane za pedofilię zostaje nałożony również dożywotni zakaz pracy z dziećmi.

Nowelizacja Kodeksu karnego. Ostrzejsze kary za gwałt

Od 1 października zaostrzeniu ulegną również kary odnoszące się do gwałtu. Za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem będzie grozić kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Dla porównania obecnie jest to maksymalnie 15 lat pozbawienia wolności. Identyczna kara (od 5 do 30 lat) będzie grozić za zgwałcenie dziecka, za które obecnie grozi od 3 do 15 lat spędzonych za kratami.

Z negatywnym odbiorem społeczeństwa i prawników spotkały się natomiast zmiany przepisów w zakresie m.in. zabójstw i górnej granicy czasowej dla kary pozbawienia wolności, a także konfiskata samochodów pijanych kierowców (ma zacząć obowiązywać w marcu 2024 r.). Wraz z wejściem w życie nowelizacji zlikwidowana zostanie kara 25 lat więzienia, którą zastąpi zmodyfikowany przedział od 15 do 30 lat odsiadki. Zbrodnie zabójstwa będą ulegać przedawnieniu dopiero po 40 latach (dotychczas było to 30 lat). Z 25 do 30 lat przedłużono zaś okres, po którym skazani na dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Pojawiła się także kara bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia. Do kodeksu karnego wprowadzono również nowe rodzaje przestępstw - przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz kary za jego przygotowanie. Zdaniem wielu prawników w nowelizacji znajduje się szereg wad i błędów, które "nie zostały uleczone" przez poprawki Senatu.

"Prezydent podpisał nowy Kodeks karny. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy się o tym uczyć na historii prawa. Brak resocjalizacji, niekonstytucyjna konfiskata, bezwzględne dożywocie sprzeczne z Konwencją plus nowe uprawnienia prokuratorów. Państwo autorytarne. Nie zapomnimy" - skomentował nowelizację prawa karnego karnista z UJ Wojciech Górowski.

"PAD podpisał skandaliczną nowelizację Kodeksu karnego. Nie jest strażnikiem Konstytucji, stanął na straży interesów partyjnych Ziobry. To kolejny akt niszczenia praworządności w Polsce. Prawo karne uwstecznione o ponad półwiecze. Niekonstytucyjna ustawa, haniebny podpis" - brzmi komentarz Mikołaja Małeckiego, karnisty z UJ, prezesa Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.