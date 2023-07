Prognoza zagrożeń IMGW. Nadchodzi fala upału, a później burze. Do kiedy będzie gorąco?

Piątek 7 lipca zapowiada się jako spokojny i słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 do 28 stopni Celsjusza. Odrobinę chłodniej będzie nad morzem i w okolicach podgórskich - tam maksymalnie 22 stopnie. Od soboty natomiast aura zrobi się niebezpieczna. Wszystko za sprawą upału, a później także burz.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzi burza lub trąba powietrzna? Zobacz, jak się zachować!

Prognoza zagrożeń IMGW. Od soboty upał, możliwe alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Z prognoz synoptyków wynika, że już od soboty do Polski nadciągnie fala upału. Ostrzeżenia meteorologiczne mogą zostać wydane na ten dzień dla województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego (oprócz powiatów przygranicznych),

opolskiego.

Polska w piątek znajdzie się w centrum antycyklonu. Jaka będzie pogoda?

W niedzielę upał stanowić będzie zagrożenie głównie na zachodzie. Obszar, na którym mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia, się jednak rozszerzy. Obecnie IMGW przewiduje, że ostrzeżenia mogą zostać wydane dla województw:

zachodniopomorskiego (oprócz powiatów północnych),

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego (oprócz powiatów przygranicznych),

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego.

Zbliża się Cerber. Afrykański antycyklon przyniesie upał do 45 st. w Europie

W poniedziałek nie tylko upał. Może też zagrzmieć

W poniedziałek wysoka temperatura będzie się utrzymywać, szczególnie na zachodzie i południu. IMGW przewiduje, że alerty mogą zostać wydane dla województw:

zachodniopomorskiego (oprócz powiatów północnych),

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego (oprócz powiatów przygranicznych),

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego.

Najprawdopodobniej upał nie odpuści również w kolejnych dniach. Według prognozy IMGW minimalnego ochłodzenia możemy spodziewać się we wtorek (nad morzem będzie 20 st., ale w pozostałych regionach nawet do 29 stopni). W środę i czwartek miejscami znów możliwa temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza. Upał utrzyma się więc co najmniej do czwartku.

W poniedziałek dodatkowe zagrożenie stanowić będą burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prawdopodobnie wyda alerty pierwszego stopnia. Chodzi o województwa: