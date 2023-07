Najbliższe dni zapowiadają się upalnie i słonecznie. Pogodę nad Polską kształtuje antycyklon, dlatego synoptycy, przynajmniej do końca tygodnia, wykluczają wystąpienie opadów. Wyjątek może stanowić jeden region w kraju, w którym utrzymywać się będzie większe niż na pozostałych obszarach zachmurzenie. Lokalnie mogą pojawić się tam także przejściowe opady słabego deszczu.

Słoneczna pogoda niemal w całym kraju. Zapowiada się jednak chłodna noc

Pogoda w najbliższych dniach zdecydowanie będzie sprzyjać letniemu wypoczynkowi. W piątek 7 lipca na przeważającym obszarze kraju od rana słonecznie. Więcej chmur zalegać może wyłącznie w rejonie Bieszczad. Tam także spodziewać się można przejściowych opadów deszczu, które po południu powinny całkowicie ustąpić. W ciągu dnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje temperaturę maksymalną od 22-25 st. C w dolinach karpackich i kotlinach górskich do 28 st. C w centrum i na zachodzie kraju. Chłodniej może być na krańcach północnych. Wiatr słaby i umiarkowany wiejący z kierunków północnych i zachodnich.

Według modeli synoptycznych w nocy z piątku na sobotę nie powinno padać. W wielu miejscach niebo będzie kompletnie bezchmurne. Podobnie jak w ciągu dnia, więcej chmur może zalegać jedynie w rejonie Bieszczad oraz na Pomorzu. Będzie to jednak dość chłodna noc w większości kraju z temperaturą od 12 st. C do 14 st. C. Termometry w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie Polski mogą wskazywać jedynie 10 st. C.

Fala upałów prognozowana na nadchodzący weekend

W sobotę 8 lipca do kraju zawita upał. Temperatura maksymalna niemal w całym kraju będzie w granicach 30 st. C. Jedynie nad morzem oraz w rejonach podgórskich termometry będą wskazywać nieco niższe wartości. W kolejnych dniach temperatura nadal będzie wzrastać. W niedzielę na zachodzie prognozuje się powyżej 33 st. C. Będzie to także kolejny dzień bez opadów. Według synoptyków w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura nie spadnie poniżej 18 st. C. Dopiero na początku przyszłego tygodnia w zdecydowanej większości kraju spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Zaleca się śledzenie aktualnych prognoz i komunikatów meteorologicznych.