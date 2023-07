Zobacz wideo Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne informuje o silnym trzęsieniu ziemi w zachodniej Polsce. Miało siłę 4,9 stopnia

W czwartek przed godziną 22:00 Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne poinformowało na Twitterze o trzęsieniu ziemi w Polsce. Jego epicentrum znajdowało się ok. 20 kilometrów na północny zachód od Lubina i ok. 30 kilometrów od Legnicy. Wstrząsy o magnitudzie 4,9 trwały prawie pół minuty. Radio Wrocław informuje, że było to tąpnięcie w kopalni Rudna. Internauci pisali między innymi, że "dawno nie było takiego tąpnięcia" i "wszystko fruwało".

REKLAMA

Silne trzęsienie ziemi na zachodzie Polski. "Dawno nie było takiego tąpnięcia"

Czwartkowy wstrząs był odczuwalny w znacznej części Zagłębia Miedziowego - podaje rozgłośnia. Tuż przed północą zakończyła się ewakuacja siedmiu górników kopalni Rudna, którzy z chwili wstrząsu byli pod ziemią i nie zgłosili się w punktach kontrolnych. Po zakończonej ewakuacji rzeczniczka KGHM-u Karolina Karwicka przekazała, że "wszyscy są cali i zdrowi, a do szybu wsiedli o własnych siłach, choć pod eskortą ratowników".

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne po raz ostatni odnotowało wstrząsy w Polsce 26 czerwca. Wtedy także epicentrum znajdowało się w pobliżu Legnicy, a siła trzęsienia ziemi miała magnitudę 4,2. Z kolei najsilniejsze trzęsienie ziemi w Polsce w ostatnim czasie, również w pobliżu Lubina, odnotowano 8 lipca 2020 - miało siłę 5,2 stopnia.

Zamość. Konar drzewa spadł na namiot pełen ludzi. Są poszkodowani

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: