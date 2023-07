Matura 2023. Kiedy wyniki egzaminów maturalnych? Gdzie uczniowie mogą je sprawdzić?

Maturzyści zakończyli swoje wszystkie egzaminy w maju, natomiast w lipcu otrzymają wyniki. Kiedy dokładnie zostaną opublikowane i gdzie można je sprawdzić? Podpowiadamy.

Wyniki matur 2023. Kiedy zostaną podane wyniki egzaminów?

Maturzyści będą mogli poznać wyniki swoich egzaminów dokładnie o godz. 8.30 w piątek 7 lipca. Uczniowie sprawdzą je przez internet, logując się na znanej im platformie ZIU. Każdy maturzysta otrzymał w szkole swój login i hasło, dzięki którym może skorzystać ze strony. Jeśli uczeń je zgubił, może otrzymać nowe, jednak powinien skontaktować się z władzami szkoły, w której pisał maturę.



Tego samego dnia uczniowie mogą udać się do placówek i odebrać świadectwa, aneksy oraz wszystkie informacje na temat wyników egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Uczniowie poznają wyniki egzaminu

Maura 2023. Co zrobić w przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego?

Aby egzamin został zaliczony, uczeń musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu w części pisemnej lub ustnej, może podejść do niego ponownie w sierpniu. Jak zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna, jest to "taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej" - czytamy na stronie komisji.

CKE "pożyczyła" grafikę na egzamin ósmoklasisty. Autor nic nie wiedział

Część pisemna egzaminy poprawkowych odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00. Część ustna odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek). Termin ogłoszenia wyników z egzaminów poprawkowych komisja zaplanowała na 8 września. Tego samego dnia uczniowie otrzymają świadectwa, informacje o wynikach oraz aneksy.