Po upalnej i burzowej środzie do kraju zawitało krótkotrwałe ochłodzenie. W czwartek 6 lipca w niektórych miejscach lokalnie mogą wystąpić przelotne opady i zanikające burze. Te w głównej mierze będzie można zaobserwować na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W większości regionów jednak nadal będzie pogodnie. Temperatura pozwoli na chwilę wytchnienia. Na termometrach w ciągu dnia pojawi się od 21 do 22 st. C na Pomorzu, 23-25 st. C w głębi kraju oraz lokalnie na południowym wschodzie nawet 27 st. C. Po chwilowej uldze do Polski za sprawą antycyklonu Evi ponownie zawitają upały.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Antycyklon Evi przyniesie ekstremalne temperatury

W najbliższych dniach odsunięty nad Skandynawię front burzowy związany z niżem Poly zostanie zastąpiony przez wyż Evi. Przyniesie on zdecydowanie mniej dynamiczną pogodę. Ciśnienie i temperatura będą zdecydowanie rosnąć. W piątek 7 lipca możemy spodziewać się około 28 st. C odnotowanych w cieniu. Najcieplej na zachodzie i w centrum kraju. Odczuwalna temperatura może okazać się jednak wyższa z uwagi na bezchmurną i bezwietrzną pogodę. W sobotę na dobre powrócą upały. W weekend najcieplej będzie na zachodzie Polski z uwagi na gorące masy powietrza, które docierają do kraju właśnie z zachodu i południowego zachodu Europy. W województwach zachodnich, południowych i centralnych odnotujemy od 32-33 st. C do nawet 35-36 st. C

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń

Synoptycy IMGW planują 8 lipca wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla województw lubuskiego i dolnośląskiego. Z kolei w niedzielę alerty pierwszego stopnia spodziewane są w województwach: wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. W województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim mogą pojawić się także pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia.

Przez najbliższych kilka dni będziemy mogli mówić o fali upałów. Temperatury na niemal całym obszarze kraju, z wyjątkiem północnych regionów Polski, przekraczać będą 30 st. C przez co najmniej trzy dni. Apeluje się więc by tego dnia zachować szczególną ostrożność, bez potrzeby nie wychodzić z domów pomiędzy 10 a 17 i przede wszystkim spożywać duże ilości wody.