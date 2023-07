Włoska premier mówiła, że chciałaby zwycięstwa PiS. Sienkiewicz: Absolutnie niedopuszczalne

W Łazienkach Królewskich w Warszawie w środę miało miejsce spotkanie premierów Polski i Włoch. Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni omawiali najważniejsze sprawy z zakresu relacji dwustronnych, gospodarki, bezpieczeństwa i polityki europejskiej. - Bardzo się cieszę, że po kilku miesiącach od mojej poprzedniej wizyty wracam do Warszawy. Polska jest jedynym krajem europejskim, który odwiedziłam dwukrotnie od początku mojej kadencji i myślę, że to wystarczy, aby zobrazować charakter, wartość, głębię naszych stosunków dwustronnych - mówiła Meloni.

Później Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni wzięli udział w konferencji frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów poświęconej przyszłości Unii Europejskiej. Włoska premier stwierdziła wówczas, że "z nadzieją i entuzjazmem" spogląda na przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. - W Polsce jesienią odbędą się wybory parlamentarne. Bardzo nam zależy na tym, kwestią podstawową jest, aby i PiS, i Mateusz Morawiecki stali na czele tego kraju. To w dobrym interesie nie tylko naszej rodziny politycznej, ale także całej Europy. Polska zajęła np. wspaniałe stanowisko w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uważam, że Europa powinna podziękować Polsce za pracę z ostatnich miesięcy - oceniła.

Bartłomiej Sienkiewicz o słowach Meloni: Ingerencja w wewnętrzne sprawy

- To absolutnie niedopuszczalna ingerencja w życie polityczne drugiego kraju. Otóż premier jednego kraju mówi, że w jego interesie tak naprawdę jest to, żeby wygrał PiS. Czy może być większa ingerencja w wewnętrzne sprawy międzypaństwowe? - komentował w środę wieczorem w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł KO i były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

- Równocześnie ten sam PiS oburzał się na Webera, który jest politycznie, w sensie państwowym, "panem nikt", bo to jest tylko frakcja w Europarlamencie, i powiedział, że fajnie byłoby, gdyby z naszej frakcji też ktoś wygrał w Polsce. Tylko pan Weber nie reprezentuje żadnego państwa, jakiś klub, a tutaj mamy premiera obcego kraju, który mówi: "my chcemy, żeby wygrał PiS" - dodał.

Przypomnijmy: niemiecki europoseł, szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber mówił w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung", że jego ugrupowanie "opowiada się za kursem, który wyklucza radykałów". - AfD, Le Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: proeuropejskość, proukraińskość, praworządność. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy - mówił (cytat za Deutsche Welle).

W wywiadzie dla "FAZ" Weber podkreślał również, że Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a więc do ugrupowania przeciwników EPL. - PiS należy do obozu naszych przeciwników politycznych. Ustawa "lex Tusk", procedura z artykułu 7, wybór ugodowych sędziów - tym (PiS) stawia się poza demokratycznym dyskursem i dołącza do towarzystwa z AfD i Le Pen - mówił.