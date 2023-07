Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed przesuwającym się z zachodu na wschód Polski frontem burzowym. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą ulewne opady deszczu w przedziale od 10 do 15 mm, miejscami możliwe nawet 35 mm. Lokalnie niewykluczony jest również grad o przewidywanej średnicy około 4 cm. Największe zagrożenie stanowią huraganowe porywy wiatru. Jak przewiduje IMGW, może on osiągać 75-85 km/h, a miejscami nawet 100 km/h.

Front burzowy nad Polską. Niebezpieczny i fotogeniczny: ściana deszczu i wały szkwałowe [ZDJĘCIA]

Wędrówkę frontu burzowego można obserwować w mediach społecznościowych dzięki licznym zdjęciom, które pojawiają się na profilach łowców burz. Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info po 18:00 opublikowała zdjęcie z Kluczborka, Poznania i Rzgowa.

Zdjęcie z Komornik, które zamieszczono na profilu Skywarn Poland - Polscy Łowcy Burz, pokazuje nisko zawieszone na dachami domów chmury.

Kilka ujęć pokazuje też burzę nad Krakowem. Autorka zdjęć uchwyciła chwilę z efektownym wyładowaniem. Równie spektakularne ujęcie zrobił mieszkaniec podhalańskiego Jurgowa.

Jedna z najbardziej gwałtownych burz przeszła przez Opole. Tylko do godz. 16:00 strażacy interweniowali prawie 30 razy. Wezwania dotyczyły głównie powalonych lub niebezpiecznie pochylonych drzew oraz połamanych gałęzi i konarów. W Łambinowicach trzeba było wypompować wodę z piwnic - wyliczało Radio Opole. Z powodu zalanych dróg część linii autobusowych komunikacji miejskiej trzeba było skierować na objazdy.

IMGW: Front burzowy będzie stopniowo słabnąć

Przed 22:00 IMGW poinformował, że strefa burz w kolejnych godzinach będzie powoli przemieszczać się na północny wschód Polski. Natężenie opadów deszczu i szansa na wystąpienie silnych porywów wiatru będą największe do północy. Później natężenie zjawisk będzie stopniowo słabnąć. Synoptycy informują, że w nocy zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. W kotlinach sudeckich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od około 10 st. C na Pomorzu i do 17 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

Potężne burze przechodzą przez Polską. Woda w piwnicach i tunelach

