Tragiczny wypadek na Podhalu. Na quadzie zginął 13-letni chłopiec

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w Pyzówce w pow. nowotarskim. W wyniku wypadku na quadzie zmarł 13-letni chłopiec. Jego ciało znaleziono ok. godz. 19. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do wypadku jednak mogło dojść kilka godzin wcześniej.

