29 czerwca podczas rejsu do Szwecji doszło do tragedii. 36-letnia Polka i jej siedmioletnie dziecko wypadli za burtę. Po niespełna godzinie akcji poszukiwawczo-ratowniczej na powierzchni Bałtyku odnaleziono kobietę i jej syna. Żadne z nich nie dawało oznak życia. Przetransportowano ich do szpitala w Karlskronie w stanie krytycznym. Tam zmarli. - Kobieta i dziecko wypadli za burtę wskutek świadomego działania - przekazała w poniedziałek duńska Komisja ds. Wypadków Morskich.

Tragiczna śmierć Polaków na promie. "Kobieta zapewniała, że jest zaopiekowana terapeutycznie"

Tydzień po wypadku wiadomo coraz więcej o sytuacji 36-latki i jej syna. O tym, że sopocki MOPS proponował jej pomoc, poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Sopocie w rozmowie z "Faktem". - Chociaż mama przebywała w Sopocie bardzo krótko, bo zaledwie około pięć miesięcy, to jesteśmy wstrząśnięci. Stanowczo podkreślamy, że przez te kilka miesięcy nigdy nic nie wskazywało, że dziecku zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Widoczna była bardzo silna więź matki z synem, widać było, że rozumieli się bez słów - przekazała dziennikowi Iwona Heidrich. Jednak było też coś, na co później zwracali uwagę również współpasażerowie Pauliny na promie.

Niepokoił nas jednak stan mamy. Sprawiała wrażenie osoby nieśmiałej i wycofanej, jakby przed czymś uciekała, ale jednocześnie bardzo stanowczej i konkretnej, jeśli chodzi o potrzeby syna. Dociekaliśmy, czy potrzebuje pomocy, ale zapewniła, że jest zaopiekowana terapeutycznie

- podkreśliła Heidrich. Pracownicy przedszkola, do którego chodził siedmioletni Lech powiadomili o swoich obserwacjach i niepokojącym zachowaniu matki sąd rodzinny. Dziennik ustalił, że pracownik socjalny wielokrotnie próbował skontaktować się z kobietą, ale nigdy nie zastano nikogo pod wskazanym adresem. Do sądu wpłynęły ostatnie informacje na tydzień przed tragedią na Bałtyku.

W sobotę pisaliśmy o obserwacji pani Beaty, która razem z 36-latką płynęła promem i miała widzieć ją kilka godzin przed tragedią. Jak stwierdziła, zachowanie kobiety wzbudziło jej zainteresowanie: - Pamiętam, że myślałam, że to nietypowe mieć w wózku takie duże dziecko, ale chłopiec może był w jakiś sposób niepełnosprawny. Ona wyglądała na zmęczoną, przygnębioną. Jej język ciała był taki... Przechodziłam obok niej. Teraz żałuję, że nie zadałam jej żadnych pytań, nie nawiązałam kontaktu, cokolwiek. Nie odniosłam bezpośredniego wrażenia, że potrzebuje pomocy, ale byłoby lepiej, gdybym została obok niej. Było jednak zimno i schowałam się pod pokład - opowiadała pasażerka promu do Szwecji.

***

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym LINKIEM znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Nowe fakty ws. śmierci Polaków na promie. "To jasne, że nie był to wypadek"

