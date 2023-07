Tragiczne odkrycie we Wrocławiu. Media: W parku znaleziono ciało młodego mężczyzny

Zwłoki około 25-letniego mężczyzny znaleziono w środę przed południem w parku znajdującym się niedaleko ul. Szybowcowej we Wrocławiu - informuje RMF FM. Z nieoficjalnych informacji stacji wynika, że mężczyzna miał założony na głowę worek, a wokół szyi zaciśnięty przewód słuchawkowy. Te szczegóły świadczą o tym, że prawdopodobnie doszło do zbrodni.

Sprawy nie komentuje zarówno wrocławska policja, jak i tamtejsza prokuratura.

Atak nożownika we Wrocławiu. Ranił dwie osoby

To nie jedyne dramatyczne wydarzenie, do którego doszło w środę we Wrocławiu. Rano "Gazeta Wrocławska" poinformowała, że na placu Nowy Targ doszło do ataku. Mężczyzna miał ranić nożem dwie osoby.

Napastnik miał zaatakować między innymi kobietę, która siedziała na ławce. Świadkowie zdarzenia przyznają, że poszkodowana została szybko zabrana do szpitala. "Nożownik jest już w areszcie" - podaje gazeta.

Rzecznik KWP we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdził, że zaraz po zdarzeniu funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali osobę podejrzewaną o atak. Jak dodał, trwa wyjaśnianie okoliczności zajścia.

