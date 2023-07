Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem, kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ w Warszawie w rozmowie z naszą redakcją przekazała, że 28 czerwca skierowała akt oskarżenia w sprawie śmierci czteroletniego chłopca na torach w Warszawie. Oskarżony to Robert S., motorniczy tramwaju w Warszawie, który prowadził pojazd 12 sierpnia 2022 r. przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz przepisów Instrukcji dla pracowników Tramwaje Warszawskie i nieumyślne spowodowanie wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł czteroletni chłopiec [art. 177§2 kk - "Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - przyp. red.].

Śmierć 4-latka na torach w Warszawie. Jest akt oskarżenia dla motorniczego

Śledczy zebrali dowody, na podstawie których oskarżyli Roberta S. Chodzi m.in. o opinię biegłego z zakresu kolejnictwa, analizę nagrań z monitoringu, wykazy połączeń telefonicznych oraz raport zdarzeń zachodzących na aparacie telefonicznym oskarżonego, a także zeznania przesłuchanych w sprawie świadków. Prokuratura podkreśla:

Z przeprowadzonych dowodów wynika, że oskarżony, kierując tramwajem, w trakcie jazdy korzystał z telefonu i słuchawek, nieprawidłowo obserwował zdarzenia zachodzące w obrębie ostatnich drzwi, którymi wysiadało dziecko, a po zamknięciu tych drzwi nie upewnił się, czy ruszenie z przystanku nie spowoduje zagrożenia dla pasażerów wysiadających i znajdujących się na przystanku. Na ocenę sytuacji wokół tramwaju motorniczy poświęcił niecałe 1,5 sekundy. Czas ten został uznany przez powołanego w tej sprawie biegłego za niewystarczający do poprawnej oceny sytuacji.

W dokumentach na temat wypadku z sierpnia ubiegłego roku wskazano, że konstrukcja wagonu i ostatnich drzwi nie utrudniała widoczności motorniczemu, tramwaj był sprawny technicznie, a pokrzywdzony i osoba, pod której pieczą przebywał, nie przyczynili się do zaistnienia wypadku. Śledczy przypomnieli też, że zgodnie z Instrukcją dla pracowników Tramwaje Warszawskie motorniczym zabrania się podczas prowadzenia tramwaju używania telefonów komórkowych, w tym używania słuchawek i zestawów głośnomówiących. To, czego zabrakło, to upewnienie się, że wszystkie drzwi są całkowicie zamknięte i nikt z pasażerów nie podaje sygnału alarmowego oraz że ruszenie nie spowoduje zagrożenia dla pasażerów znajdujących się na przystanku. Robert S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie.

Warszawa. Śmierć 4-latka na torach. Motorniczy z prokuratorskimi zarzutami

Warszawa. Czterolatek był ciągnięty przez tramwaj, nie żyje

Przypomnijmy, do wypadku doszło w sierpniu ubiegłego roku na ulicy Jagiellońskiej w Warszawie Czteroletni chłopiec jechał ze swoją babcią tramwajem linii 18. Był to skład starszego modelu, nie niskopodłogowy. Chłopiec wysiadł przy przystanku Batalionu Platerówek, drzwi przytrzasnęły mu nogę. Babcia dziecka została w środku tramwaju. Do zdarzenia doszło w drugim wagonie. Jak informował nas wówczas rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, w pojeździe nie ma monitoringu, a motorniczy nie mógł dostrzec w lusterku, co dzieje się na końcu pojazdu. Nie zauważył, że dziecko utknęło.