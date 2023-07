Potężne burze przechodzą przez Polską, zalało Opole. Woda w piwnicach i tunelach

Zobacz wideo Burze uderzyły w Polskę. Towarzyszą im gradobicia, ulewy i silny wiatr

"Klasycznie zalany tunel na ul. Wojska Polskiego" - to jeden a efektów silnej burzy, która wczesnym popołudniem przeszła przez Opole. Na zdjęciach i filmach udostępnianych przez mieszkańców widać pozalewane ulice i podtopione samochody. Na udostępnionym przez Radio Opole nagraniu widać, jak kilku mężczyzn próbuje wyciągnąć samochód z wody, która zalała przejazd pod wiaduktem.

REKLAMA

Tylko do godz. 16:00 strażacy w Opolu interweniowali prawie 30 razy. Wezwania dotyczyły głównie powalonych lub niebezpiecznie pochylonych drzew oraz połamanych gałęzi i konarów. W Łambinowicach trzeba było wypompować wodę z piwnic - wylicza Radio Opole Z powodu zalanych dróg część linii autobusowych komunikacji miejskiej trzeba było skierować na objazdy. Władze Opolszczyzny przypominają, że do godziny 20:00 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h.

Potężne burze nad Polską. Mapa z alertami w większości pomarańczowa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trójstopniowej skali dla większości województw w kraju. Według meteorologów najsilniejsze burze pojawią się w centrum i na południowym zachodzie Polski. Najmniej intensywne będą na północy kraju. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu w przedziale od 10 do 15 mm, miejscami możliwe nawet 35 mm. Lokalnie niewykluczony jest również grad o przewidywanej średnicy około 4 cm. Największe zagrożenie stanowić będą jednak huraganowe porywy wiatru. Jak przewiduje IMGW, może on osiągać 75-85 km/h, a miejscami nawet 100 km/h. Zdjęcia z miejsc, w których przeszły już nawałnice pokazują ścianę deszczu lub efektowne wały szkwałowe, jak na przykład w Słocinie koło Grodziska Wielkopolskiego.

Śmiertelnie niebezpieczny huragan Poly w Holandii i Niemczech. Nie żyją dwie osoby

Śmiertelne skutki przyniósł huragan Poly, który pustoszy Holandię i Niemcy. Prędkość wiatru dochodzi do 146 km/h. Huragan sparaliżował holenderski ruch lotniczy oraz kolejowy, wywołując chaos w międzynarodowym transporcie. To najsilniejsza burza odnotowana przez holenderskie służby meteorologiczne w historii pomiarów. Zginęły co najmniej dwie osoby. Holenderskie oraz niemieckie służby meteorologiczne starają się neutralizować negatywne skutki huraganu Poly. W niektórych rejonach Holandii wprowadzono najwyższy stan zagrożenia. Telewizja NOS przekazała, że czerwony alert objął Fryzję, Holandię Północną, Flevoland i obszar w pobliżu jeziora IJsselmeer.

Fala burz przetoczy się przez Polskę. Możliwe porywy wiatru do 100 km/h

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: