Telewizja Polska zwolniła jednego ze swoich dyrektorów w regionie, który zawierał fikcyjne umowy z lokalnym działaczem Suwerennej Polski [wcześniej Solidarna Polska - red.] - informuje Wirtualna Polska. Chodzi o Igora Gumińskiego, od 2016 roku szefa TVP Olsztyn. Dziennikarz WP Szymon Jadczak w centrali telewizji usłyszał, że powodem środowego zwolnienia był "całokształt", a fikcyjne umowy z człowiekiem Zbigniewa Ziobry były "gwoździem do trumny".

WP: TVP zwolniła dyrektora, który zatrudnił człowieka od Ziobry

"Człowiekiem Ziobry" jest Robert Nowacki, lokalny działacz partyjny, jak sam mówi "szef partii na Warmii i Mazurach". WP przypomina, że startował on w wyborach do Sejmu w 2019 r., ale bez skutku. Mężczyzna jest zatrudniony w dwóch miejscach - jest dyrektorem oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku oraz pracownikiem TVP. Zwolniony w środę Gumiński w styczniu podpisał z nim umowę, zgodnie z którą Nowacki miał za 10,5 tys. zł brutto zajmować się "monitorowaniem sieci Internet, socjal media, prasy oraz telewizji pod kątem tematyki rolnej, przygotowanie i wprowadzenie rozwoju redakcji internetowej oraz nadzór nad redakcją internetową" - cytuje oryginalne zapisy WP. Obowiązki te jednak wykonywała inna osoba.

Sam Robert Nowacki miał do czynienia z TVP Olsztyn przy innych okazjach: kiedy ekipy telewizyjnej przyjeżdżały do jego miejscowości, a on sam stawał przed kamerą i wypowiadał się m.in. na temat nowych inwestycji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Do chwili powołania nowego dyrektora w Olsztynie nadzór nad pracą redakcji sprawuje centrala w Warszawie. "W przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony nowy szef. Jednym z pierwszych jego zadań będzie zrobienie porządku z umową z Nowackim" - podkreśla Szymon Jadczak z WP.

