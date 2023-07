Góralka zagrodziła szlak na Gubałówkę. Turyści muszą zapłacić, żeby przejść. "To moje pole z dziada pradziada"

- To pole z dziada pradziada, należy do mojej rodziny. Dziadek nie dostał aktu wywłaszczenia, a PKL ignoruje nas, burmistrz nie chce się spotkać. Jedna strona odsyła mnie do drugiej. Powiedziałam im, że bawią się jak w przedszkolu. Namawiałam: siądźcie razem, wyjdźcie z jakąś propozycją, bo ja jestem otwarta na wszystko, ale zostałam zignorowana. Powiedziałam, pokażcie mi akt wywłaszczenia, oni mówią, że się zawieruszył. Walczymy o swoje, bo czujemy się pokrzywdzeni - mówi w rozmowie z Tygodnikiem Podhalańskim Jadwiga Gąsienica Byrcyn, która zagrodziła przejście.

Podkreśla, że nie chce działać przeciwko turystom. - To tylko wola burmistrza i PKL-u, żeby się dogadać. Ja nikogo nie krzywdzę, uważam, że to bardzo niesprawiedliwe - twierdzi mieszkanka Zakopanego. Kobieta zaznacza, że od lat jest za powrotem historycznej narciarskiej trasy z Gubałówki.

Od dzisiaj (5 lipca 2023) Jadwiga Gąsienica Byrcyn wprowadziła opłaty w wysokości 5 złotych od osoby, która chciałaby przejść szlakiem. Zakopiańczycy przechodzą za darmo.

Szlak na Gubałówkę. PKL wydały stanowisko: Wystąpimy na drogę sądową

"Tygodnik Podhalański" tłumaczy, że obecnie turyści mają do wyboru dwie możliwości dotarcia na szczyt Gubałówki. To kolej linowo-terenowa PKL i bezpłatny szlak o długości 1,3 km, który stanowi ścieżkę o charakterystyce górskiej, znajdującym się na gruntach będących własnością PKL oraz Skarbu Państwa.

PKL w oświadczeniu przesłanym redakcji ''TP" przekazuje, że prowadzone działania w celu blokowania przejścia na udostępnionej przez PKL ścieżce na Gubałówce zostały podjęte bez ich zgody. W ocenie spółki "naruszają zabezpieczenia górskiej ścieżki, poprzez montowanie na szlaku własnych budowli". Działania te prowadzone są nielegalnie, a dodatkowo wprowadzają w błąd turystów

"Celem zabezpieczenia prawa własności, PKL wystąpi na drogę sądową oraz posiłkować się będzie agencją ochrony, która zabezpieczy nieuprawnione wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność PKL oraz umożliwiając w tym miejscu swobodne przejście turystów szlakiem pieszym na Gubałówkę, który od roku 2021 jest udostępniony na nieruchomościach PKL bez konieczności ponoszenia opłat przez turystów" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez "TP".

