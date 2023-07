Dramatyczny wypadek w Gołuchowie. Maszyna do kruszenia szkła wciągnęła rękę 17-latki

W gminie Gołuchów (województwo wielkopolskie) doszło do dramatycznego wypadku. Maszyna do kruszenia szkła wciągnęła 17-latce rękę. Dziewczyna trafiła do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

3 Bryg. Roland Egiert - KP PSP Pleszew Otwórz galerię Na Gazeta.pl