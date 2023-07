Sinice w okresie wakacyjnym regularnie pojawiają się w zbiornikach wodnych. Są to organizmy zaliczane do królestwa bakterii. Niektóre z nich zawierają toksyny, które mogą być szczególnie niebezpieczne kiedy pojawią się w wodzie. Wówczas u człowieka, korzystającego z kąpieliska, w którym znajdują się sinice, może dojść do zatrucia. To objawia się m.in. rumieniem skórnym, czy nudnościami.

Zobacz wideo Czy sinice zawsze są groźne? [NaZdrowie]

Sinice w Polsce. Gdzie wprowadzono zakaz kąpieli?

Zgodnie ze stanem na 4 lipca 2023 roku przez wzgląd na zakwit sinic zamkniętych zostało pięć kąpielisk. Na stronie Serwisu Kąpielowego Głównego Urzędu Statystycznego oznaczone na czerwono zostały:

kąpielisko nad jeziorem Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim (woj. wielkopolskie),

kąpielisko nad Zalewem Nowomiejskim (woj. mazowieckie),

kąpielisko na zbiorniku wodnym Paprocany w Tychach (woj. śląskie),

kąpielisko strzeżone nad Zalewem Rejów w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie),

przystań w Tomaszowie Mazowieckim (woj. mazowieckie)

GIS nie potwierdził, aby na ten moment sinice znajdowały się w linii brzegowej Bałtyku. Bakterie jednak mogą pojawić się w morzu w każdej chwili. W ubiegłym roku do masowych zakwitów zaczęło dochodzić w drugiej połowie lipca. Wówczas zamknięte były m.in. kąpieliska Zatoki Puckiej, czy Zatoki Gdańskiej.

Jak rozpoznać wodę, w której znajdują się sinice?

Sinice wytwarzają toksyny, które mogą powodować różnego rodzaju zmiany uczuleniowe na skórze czy schorzenia żołądkowo-jelitowe. Ich obecność objawia się zakwitem wody, przez który dochodzi do zmiany jej zabarwienia. Sinice mogą być niebiesko-zielone, szaro-zielone, zielonkawo-brązowe, a nawet czerwono-brązowe. Dzięki charakterystycznym kolorom łatwo rozpoznać nienadający się do użytku zbiornik wodny. Oprócz zmienionej barwy zakażona sinicami woda przybiera także nieprzyjemny zapach, który może unosić się w powietrzu ponad jej powierzchnią.

Objawy zatrucia sinicami. Jakie dolegliwości mogą towarzyszyć po kontakcie z bakterią?

Zanim wejdziemy do wody, warto więc zapoznać się z jej wyglądem, stanem i zapachem oraz upewnić się, że w pobliżu nie ma tabliczek ostrzegających przed sinicami. Skorzystanie z kąpieliska mimo wyraźnych sygnałów świadczących o obecności sinic może skutkować:

wysypką skórną,

swędzeniem i łzawieniem oczu,

wymiotami,

biegunką,

gorączką,

bólami mięśni i stawów,

dusznościami,

pęcherzami w jamie ustnej.

Dolegliwości mogą pojawić się niemal od razu po kąpieli lub kilka dni po niej. Najczęściej takie dolegliwości ustępują samoistnie. To jak długo mogą potrwać, uzależnione jest w głównej mierze czasem przebywania w wodzie oraz tym, czy sinice zostały połknięte w trakcie pływania. Niektóre przypadki zatrucia powinny zostać skonsultowane z lekarzem, zwłaszcza jeżeli dotyczą one dzieci lub osób starszych.