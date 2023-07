Promienie słoneczne i przyjemne ciepło to pierwsze odczucia, jakie mogliśmy mieć po wstaniu z łóżka. Stan ten szybko ulegnie zmianie za sprawą zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, która swoją obecnością wywoła zjawiska burzowe. Fala wyładowań atmosferycznych przetoczy się przez całą długość kraju.

Pogodowy armagedon na wtorek. Burze, deszcz, grad i huraganowy wiatr

Najsilniejsze burze pojawią się w centrum i na południowym zachodzie Polski. W swojej najłagodniejszej wersji wystąpią natomiast w rejonach północno zachodnich. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu w przedziale od 10 do 15 mm, miejscami możliwe nawet 35 mm. Lokalnie niewykluczony jest również grad o przewidywanej średnicy około 4 cm. Największe zagrożenie stanowić będą jednak huraganowe porywy wiatru obecne na tym samym terenie. Jak przewiduje IMGW, może on osiągać 75-85 km/h, miejscami rozwijając prędkość do nawet 100 km/h.

Nadchodzą burze. Strażacy są gotowi? "Wszystkiego nie da się przewidzieć"

Prognozowana temperatura na wtorek. Najwięcej słońca i spokoju na wschodzie

Według prognoz wtorek jawi się jako bardzo ciepły dzień. Temperatura maksymalna dobijająca do pułapu 30 st. C zostanie odnotowana w centrum i na południu kraju. W jego pozostałej części termometry wskażą od 29 do minimalnie 24 st. C.

Spoza chmur burzowych co jakiś czas wychodzić będzie słońce, którego najwięcej doświadczą mieszkańcy wschodu. Tereny skrajnie wysunięte w tym kierunku całkowicie unikną również wyładowań atmosferycznych, silnych opadów deszczu i ewentualnego gradu.