Zabójstwo 27-letniej Anastazji. Nieoficjalnie: Polska policja nie otrzymała jeszcze akt sprawy od Greków

- Zostały też pobrane próbki do badań toksykologicznych. Sekcja odbyła się wczoraj, więc jeżeli chodzi o wstępne wyniki - to jeszcze jest za wcześnie, żeby tutaj rozmawiać - przekazała w Polsat News Anna Placzek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Jak informowaliśmy, polska prokuratura sprowadziła ciało 27-latki do Wrocławia. - Żona była w prokuraturze, pokazano jej ciało. Po pewnych szczegółach rozpoznała Anastazję, nie mamy już żadnych wątpliwości, że to nasza córka - przekazał w rozmowie z "Faktem" ojciec kobiety. Kobieta zostanie pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Rodzina chciałaby, aby ceremonia odbyła się 14 lipca, ale nie jest jasne, czy śledczy wyrażą zgodę na ten termin.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Nieoficjalnie: Grecy nadal nie przekazali akt sprawy

Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynika, że wrocławska policja nie otrzymała jeszcze akt sprawy z postępowania, które prowadzili greccy śledczy. Chodzi m.in. o wyniki pierwszej sekcji zwłok i protokoły przesłuchań.

Anastazja zaginęła w nocy z 12 na 13 czerwca. Zwłoki 27-latki odnaleziono tydzień później. Były ukryte pod drzewem w okolicach miasteczka Marmari. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie zbrodni 32-latka z Bangladeszu. Kilka dni po odnalezieniu ciała zamordowanej Polki, grecka prokuratura postawiła podejrzanemu zarzuty: uprowadzenia, gwałtu i zabójstwa. Na sprawstwo Banglijczyka wskazują między innymi wyniki sekcji zwłok, zeznania świadków oraz dane pozyskane z telefonów ofiary i podejrzanego.

Według greckich mediów podejrzany o zamordowanie Polki pod koniec czerwca został przewieziony z wyspy Kos do miejscowości Koridalos w rejonie Pireusu. Tam będzie czekał na akt oskarżenia i proces. Decyzja o przewiezieniu podejrzanego zapadła po jego wtorkowym przesłuchaniu przez grecki sąd. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy.