Znane aktorki oszukane na setki tysięcy złotych. Do sądu wpłynął już pierwszy akt oskarżenia

Śledztwo ws. oszustw "na policjanta", których ofiarą padły znane aktorki, trwa od ponad dwóch lat. Jak podaje tvnwarszawa.pl, do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa trafił w czerwcu akt oskarżenia. Zostało nim objętych trzech mężczyzn: Grzegorz L., Rafał Ł. oraz Marcin M. Mężczyźni nie byli jednak bezpośrednimi sprawcami.

- Za zaoferowane im pieniądze założyli rachunki bankowe, a także zarejestrowali karty SIM oraz założyli adresy skrzynek e-mail, które następnie za ich wiedzą zostały użyte w przestępczym procederze - mówił w rozmowie z tvnwarszawa.pl prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oskarżonym grozi za to do ośmiu lat więzienia. - Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie jest kontynuowane, sukcesywnie jest gromadzony materiał dowodowy - dodał Szymon Banna.

Oszustwo "na policjanta". Ofiarami znane osoby

O oszustwach "na policjanta" pisała w czerwcu Hanna Dobrowolska w ramach cyklu "Oskarżam" w Gazeta.pl. Dziennikarka przypominała, że o telefonach od oszustów informowały publicznie przed dwoma laty m.in. Lara Gessler, Anna Lewandowska i Agnieszka Hyży, które jednak nie dały się oszukać.

"Próbowano mnie oszukać przez telefon. Pan się podał za policjanta, legitymował się, mówił, że jeśli mu nie wierzę, mogę wcisnąć 'gwiazdkę', a później 112 i się połączę z policją (…) mówił, że jest z komendy przy Wilczej, ja mu powiedziałam, że akurat jestem obok i mogę wpaść. Pan absolutnie się nie dawał przekonać, mówił, że to trzeba w tej chwili, bo mam telefon na podsłuchu, ludzie mnie obserwują i próbują mi się włamać na konto. Ja się nie dałam nabrać" - opisywała Gessler.

"Ale nie wszystkie gwiazdy show-biznesu były tak czujne. Są takie, które oddały oszustom pieniądze i dziś mają status pokrzywdzonych w śledztwie prowadzonym przez warszawską prokuraturę okręgową. Dlatego nie podajemy ich nazwisk" - pisała Hanna Dobrowolska. 50-letnia aktorka przekazała przestępcom niemal 500 tys. zł, z kolei 24-letnia wokalistka - 100 tys. euro. Pieniądze oszustom dały również córki wybitnego polskiego aktora i czołowego polskiego reżysera.

"Przekazanych lub przesłanych pieniędzy próżno później szukać. Trafiają one od kuriera do pośrednika, a następnie do kilku innych członków dobrze zorganizowanej siatki, by następnie znaleźć się w rękach osób zarządzających procederem. Szefowie grupy przestępczej ukrywają się zazwyczaj za granicą, co minimalizuje ryzyko wpadki. Śledztwa w takich sprawach trwają latami" - opisywała Hanna Dobrowolska.